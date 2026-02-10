El CSB gana en casa al Grupo Leones (92-81) en Primera Nacional masculina

El CSB Décimas ha ganado su enfrentamiento de la décimo quinta jornada de Primera Nacional Masculina, en el que se enfrentró al Grupo Leonesa Pizzeria Almazi (92-81)

Partido donde los locales siempre estuvieron por delante en el marcador pero que no se decidió hasta los instantes finales.

Un primer cuarto muy bueno de los locales dio las primeras ventajas en el marcador, si bien la precipitación en ataque y errores defensivos sumado al acierto de los abulenses hizo que el resultado se apretara al descanso con un marcador de 47-41.

Una mejor salida de los visitantes hizo que el marcador se ajustase aún más hasta un 70 a 69, si bien, en esta ocasión el equipo local fue capaz de gestionar mejor los instantes finales aprovechando sus ocasiones y tomando buenas decisiones en ataque lo que les llevó a la victoria final de un partido muy igualado.

Cabe destacar el gran trabajo grupal y el debut de Marcos Hoyuelos jugador del cadete A.

Semana de preparación para el duro enfrentamiento el próximo domingo 15 a las 18:00 en el San Andrés contra Baloncesto La Flecha, tercer clasificado y con sólo dos derrotas en liga.