Baqueira-Beret, próxima excursión del CES
El Centro Excursionista Soriano (CES) ya prepara su próxima excursión para practicar esquí. Será del 16 al 18 de enero a la estación de Baqueira-Beret.
La estación de esquí de Baqueira Beret, se encuentra en el Valle de Arán, formando parte del Pirineo catalán, y de la provincia de Lleida.
La estación comparte espacio con el Parque Nacional de Aigüestortes I estany de Sant Maurici.
Las inscripciones serán en la sede del club el miércoles 7 de enero, desde las 16.30 horas (c/ Francisco de Barrionuevo 8 bajo). Y
Si quedasen plazas libres las inscripciones se pueden formalizar el jueves 8 en Rótulos Pascual (Av. Valladolid, 33), en horario comercial.
Las temperaturas invernales han sido las protagonistas del cambio de año, lo que favorecerá el mantenimiento de la calidad de la nieve.