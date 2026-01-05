El C.D. Golmayo Camaretas masculino consolida su proyecto en Preferente regional

Lunes, 05 Enero 2026 17:30

Los balagueros continúan dando pasos firmes en su plan deportivo en la regional castellano leonesa, cumpliendo el objetivo marcado a inicio de temporada: lograr la permanencia y asentarse en la categoría.

Desde la dirección de la entidad consideran clave mantener a la escuadra en Preferente para seguir creciendo, no sólo para el equipo senior sino como referencia y meta para los jugadores de la cantera.

Dicha estabilidad permite construir a medio y largo plazo una progresión en ambos sentidos: "ya son varios los juveniles formados en casa que han tenido la oportunidad de debutar y disfrutar de bastantes minutos. Es nuestra obligación seguir haciendo ese trabajo de cantera".

Además, en lo deportivo, la temporada también está siendo muy positiva ya que, a pesar de sufrir numerosas lesiones durante la primera vuelta, el Camaretas ha logrado finalizar fuera de los puestos de descenso e, incluso, obteniendo buenos resultados frente a rivales de gran nivel, poniendo de manifiesto la competitividad y capacidad de trabajo de la plantilla cómo la resaltado el entrenador Jesús Higuera.

"El esfuerzo y el trabajo de los jugadores es increíble. Son un equipazo", ha apuntado.

Y, por otro lado, su filial, el equipo juvenil, está liderando su liga provincial.

Con estos mimbres, el C.D. Golmayo Camaretas afronta el resto de la temporada con ilusión, ambición y el firme propósito de seguir creciendo de manera sostenible, manteniendo la identidad del club y fortaleciendo la unión entre cantera y seniors.