Albacete-Real Madrid, en octavos de final de Copa del Rey

Miércoles, 07 Enero 2026 13:34

El Real Madrid se enfrentará al Albacete en los octavos de final de la Copa del Rey tras el sorteo celebrado en la sede de la Real Federación Española de Fútbol.

La eliminatoria, a partido único, se jugará el 13, 14 o 15 de enero en el Carlos Belmonte.

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey se ha llevado a cabo al mediodía de hoy en la Ciudad del Fútbol de la RFEF.

Además de este emparejamiento, el Atlético de Madrid visitará el estadio de Riazor para jugarse el pase a cuartos frente al Deportivo de la Coruña.

Los cuartos de final se jugarán el 4 de febrero.

Por su parte, el Barcelona y el Athletic Club visitarán los campos del Racing de Santander y Cultural Leonesa, respectivamente.

El Burgos C.F. recibirá en El Plantio al Valencia

Habrá además tres duelos con equipos de primera: Betis-Elche,Real Sociedad-Osasuna y Alavés-Rayo