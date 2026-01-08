María Martínez y Diego Valero finalizan su experiencia en el Campeonato de España

Jueves, 08 Enero 2026 19:23

Los jugadores sorianos de baloncesto María Martínez y Diego Valero han finalizado este 7 de enero su experiencia con la selección de Castilla y León en el Campeonato de España disputado en Zaragoza.

El equipo infantil femenino, tras perder ayer la semifinal contra Madrid, no ha podido conseguir hoy el tercer puesto en la final de consolación (Cataluña 68 - 44 Castilla y León), y termina con un meritorio cuarto puesto.

"¡Gran experiencia para María Martínez, quien ha integrado el equipo siendo jugadora de primera año!", ha subrayado su club, el CSB

Diego Valero ha terminado el campeonato con Castilla y León cadete como décima clasificada, al perder ayer por el noveno puesto (Castilla y León 71 - 74 País Vasco).

Diego ha competido por segunda vez en estos campeonatos, tras ser integrante de la selección tanto en categoría infantil hace 2 años como ahora en calidad de cadete.

Castilla y León ha conseguido su mejor clasificación con el equipo cadete femenino, segundas de España al perder la final hoy contra la Comunidad Valenciana.