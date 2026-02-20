Navalcaballo abre temporada de automovilismo en Soria con Slalom

Viernes, 20 Febrero 2026 16:54

La provincia de Soria da el pistoletazo de salida a la temporada de automovilismo con la primera prueba de Slalom del año, organizada por la Escudería Soriana Bnno Racing.

En esta ocasión, la acción se traslada por primera vez al polígono industrial de Navalcaballo, que acogerá un recorrido completamente nuevo donde agilidad y velocidad serán las claves para determinar quién es el más rápido.



La cita se celebrará el domingo 22 de febrero, con el inicio de la carrera previsto a las 10:30 horas.

Será una jornada llena de emoción en la que pilotos y aficionados disfrutarán del mejor espectáculo sobre el asfalto.



Una vez más, la Escudería Bnno Racing continúa acercando las pruebas de automovilismo a todos los rincones de la provincia, consolidando su compromiso con la promoción del deporte del motor en Soria.



Una ocasión perfecta para que los pilotos calientan motores en esta nueva temporada de automovilismo y para que los aficionados se reencuentren con el olor a gasolina y rueda quemada en lo que se prevé como una mañana soleada.





