Ángel Rodríguez, positivo: "Estamos a tiempo de todo"

Viernes, 09 Enero 2026 18:17

El Numancia necesita enderezar su rumbo el próximo domingo en su visita a tierras cántabras para enfrentarse al filial del Racing. EL entrenador numantino Ángel Rodríguez ha mandado un mensaje de optimismo a la afición ya que, a su juicio, están a tiempo de todo.

En su peor racha de resultados de la temporada -tres derrotas consecutivas-, el Numancia está necesitado más que nunca de un triunfo. A siete puntos de la cabeza del grupo I de Segunda RFEF no se puede permitir más concesiones.

https://www.youtube.com/watch?v=V2ou70GmyK4

Ángel Rodríguez ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación tras el entrenamiento matinal de hoy viernes y ha comenzado analizando las últimas derrotas del equipo, así como el próximo partido, que disputará el próximo domingo a las 12.30 horas ante el Rayo Cantabria en los Campos de Sport de Astillero.

“La semana ha sido buena, con mucho trabajo porque seguimos aumentando la carga después de las navidades”, ha afirmado Rodríguez, que también ha incidido “en lo mental, reforzando lo que se hace bien y hablando de los errores que nos han hecho perder los tres puntos para intentar mejorar”.

“Si quitamos las concesiones o los regalos no hablaríamos de racha negativa, igual tampoco de tres victorias, pero tampoco de tres derrotas”, ha destacado el técnico rojillo, que ha pedido “ser capaces de estar más concentrados y si el rival hace un gol que sea porque lo merezca”.

A pesar de la autocrítica, Rodríguez ha querido ser positivo y ha enviado un mensaje de esperanza y paciencia a la afición, asegurando que “están a tiempo de todo”.

Sobre el filial del Racing Club, el Rayo Cantabria, ha afirmado que “son jugadores jóvenes, que son muy verticales y de mucha calidad de medio campo para arriba. Está claro que son un buen equipo”.

“Quiero que mi equipo sea atrevido, vertical y sin miedo, sólido, descarado en ataque y comprometido en defensa”, ha destacado Ángel Rodríguez, que ha confirmado la baja de Hugo Matos para este encuentro, así como la duda de Ian Olivera, convaleciente tras una fuerte gripe.