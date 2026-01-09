El Juez Disciplinario considera que Fabril no tuvo intención de engañar con alienación indebida

El Juez Disciplinario ha desestimado la reclamación por alineación indebida de Hugo Torres durante el partido entre el Numancia y el Fabril que ganó el filial del Deportivo en Los Pajaritos (1-2).



El lateral zurdo ingresó al terreno de juego en el minuto 67 sin estar inscrito en el acta, aunque sí estaba presente en los papeles previos que el delegado del filial gallego entregó al colegiado.

Un error humano en el que el Juez Disciplinario considera que no había intención de engaño y que el jugador estaba habilitado para competir.

El Numancia ya ha decidido recurrir en apelación, paso previo al TAD, que podría dar la razón al equipo soriano o mantener la primera decisión.

El club soriano defiende que el futbolista del filial del Depor “no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido.

“Una vez le explicamos lo sucedido -al delegado del Fabril-, nos comunica que fue un olvido por su parte y que, pese a que el jugador aparece en la lista que nos entregó antes del partido, se le olvidó marcarlo como suplente”, explicó el colegiado en el acta del partido, en el que hizo constar la situación de la que se dio cuenta el delegado del Numancia.

Más allá del error, el resquicio lo encontraría el Numancia en el supuesto f del artículo 248.1 del reglamento de la RFEF, el que rige las competiciones, entre ellas la Segunda RFEF.

"Son requisitos generales para que un/a futbolista pueda ser alineado/a en competición oficial, todos y cada uno de los siguientes: que figure en la relación de futbolistas titulares o suplentes, entregada al/la árbitro antes del partido y consignada por éste en el acta. La falta de cumplimiento de este requisito no será subsanable durante ni una vez concluido el partido".