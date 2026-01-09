El director deportivo del Numancia tomará medidas legales contra ensañamiento en redes sociales

Viernes, 09 Enero 2026 13:38

El director deportivo del CD Numancia, Álex Huerta, ha manifestado que tomará las medidas legales pertinentes contra los que traspasen o hayan traspasado en las redes sociales determinadas líneas, tras las críticas y, sobre todo, contra el ensañamiento contra su persona por parte de algunas personas bajo el anonimato.

Huerta, socio del club desde hace 37 años, ha publicado en la red social X un comunicado donde ofrece su valoración sobre este momento crítico que está sufriendo el club, la petición de dimisión de una parte de la afición en el último partido en Los Pajaritos, y las reacciones que se están suscitando en las redes sociales

Desde la cobardia del anonimato

Hola numantinos.

Sé que están siendo momentos difíciles para todos los seguidores rojillos, soy consciente, llevo siendo socio del Club 37 años, he vivido las 23 temporadas consecutivas en el fútbol profesional y a mí también me duele ver donde estamos.

Llegué al CD Numancia en esta etapa como director deportivo hace 2 años y medio, después del descenso de 1o RFEF, en uno de los momentos más complicados de la historia reciente del club; en las 2 pasadas temporadas, en el último minuto del último partido, se escapó el objetivo del ascenso de forma cruel, y en esta temporada no están saliendo las cosas como a todos nos gustaría, de todo lo cual soy el máximo responsable, por eso, respeto y acepto los cánticos pidiendo mi marcha por parte de un sector de Los Pajaritos, la afición (a la que admiro) es soberana y tiene el derecho y el poder de expresar libremente su opinión, nada que objetar.

Para mí lo más fácil sería marcharme, mi cargo lleva tiempo estando a disposición del Club, pero mientras tanto, por responsabilidad y por respeto por la entidad, seguiré trabajando para ayudar a que el primer equipo salga de dónde está, al igual que intentando impulsar la Ciudad Deportiva, el equipo femenino, las escuelas de fútbol del Numancia en Ólvega y Ágreda o los convenios con otros clubs que nos acercan a otros equipos de la Ciudad y la Provincia.

Lo que considero inaceptable es lo que está pasando en algunos foros y redes sociales, donde hay quien, desde la cobardía del anonimato, se permite incitar al odio, insultar, difamar, mentir y chantajear, lo cual a mí no es algo que me importe, pero cuando es tu entorno el que se empieza a preocupar, hay que hacer algo y, desde este momento, voy a tomar las medidas legales que correspondan contra todos aquellos que traspasen o hayan pasado ya determinadas líneas.

Seguro que he cometido errores en el desempeño de mis funciones, y pido disculpas por ello, pero siempre he intentado trabajar desde el respeto y la ética profesional, sin hacer daño a nadie, por lo que pido también un respeto y que se pare este ensañamiento. Soy consciente de las pasiones que levanta el fútbol y de lo mucho que está sufriendo la afición del Numancia en los últimos años, pero detrás de jugadores, técnicos y directivos hay personas...

Quiero acabar agradeciendo el apoyo que me ha mostrado en estos días el Club Deportivo Numancia, desde todos sus estamentos, así como familia, amigos, compañeros de profesión y aficionados.

¡Hoy, ahora y siempre, Aupa Numancia!

Álex Huerta, director deportivo del C.D. Numancia