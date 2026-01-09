El Numancia recurrirá al Comité de Apelación por alineación indebida del Fabril

Viernes, 09 Enero 2026 10:09

El Juez Disciplinario de la RFEF ha desestimado la reclamación del C. D. Numancia por posible alineación indebida del Deportivo Fabril.

Ante esta resolución, el C. D. Numancia ha asegurado en un comunicado que respet, pero no comparte en absoluto la misma y ha confirmado que acudirá al Comité de Apelación para interponer recurso al considerar que dicha resolución no se ajusta a derecho.

El Club dusoibe con diez días hábiles para acudir al Comité de Apelación.

El C. D. Numancia, una vez consultados sus servicios jurídicos, decidió en diciembre formular reclamación por alineación indebida contra el R. C. D. Fabril en el partido celebrado een Los Pajaritos.

La base documental para esta reclamación es que el futbolista del Fabril Hugo Torres jugó el partido sin haber sido inscrito en el acta arbitral del encuentro ni como jugador titular ni como suplente.

Dicho jugador saltó al campo en el minuto 67 de encuentro sustituyendo a un compañero, y desde el C. D. Numancia se considera que Hugo Torres no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido.