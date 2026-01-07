El rey de reyes de la Segunda RFEF al cierre de primera vuelta

Miércoles, 07 Enero 2026 12:38

El rey de reyes en la Segunda RFEF tiene nombre propio al cierre de la primera vuelta: es el Rayo Majadahonda.

Con 37 puntos, el equipo madrileño es el mejor equipo de la categoría tras acabar la primera mitad de liga.

Un nuevo triunfo de los majariegos, 4-1 ante el CF Intercity, les ha situado como el rey de reyes de esta categoría, la cuarta del fútbol español, en la que milita el Numancia.

Son líderes en solitario, con cinco puntos de ventaja sobre el Sanse, tras alcanzar en la undécima jornada la primera posición del Grupo 5.

La gran situación de los de Guillermo Fernández no ensombrece, igualmente, la fantástica primera vuelta de la UD Sanse que, ocupando la segunda plaza (32 puntos), está también haciendo una muy buena campaña.

La primera vuelta del campeonato de Segunda RFEF ha dejasdo cinco campeones de invierno: Deportivo Fabril, Real Unión Club, UD Poblense, Águilas FC y Rayo Majadahonda.

En un doble empate a 34 puntos, el que se erige como líder del Grupo 1 es el Deportivo Fabril, tras una goleada a domicilio en casa del filial del Real Valladolid (0-4) y a la espera de una posible sanción de la RFEF por posible alineación indebida en el partido disputado en Los Pajaritos y que saldó con victoria (1-2).

La Gimnástica Segoviana, por su parte, es el otro en discordia, tras ganar también su partido, por menor renta (2-1).

Y acompaña en esa carrera por la primera posición, un solo punto por detrás, el Real Oviedo Vetusta, que se ha llevado la victoria de Los Pajaritos para prolongar su buena dinámica.

En el otro lado del norte, el Real Unión Club no conoce rival. 36 puntos, cinco triunfos consecutivos y mejor equipo del Grupo 2 en esta primera vuelta.

Los de Ramsés Gil han iniciado su año de la misma forma que lo acabaron, metiendo miedo a los demás, tras imponerse 3-0 en el Stadium Gal.

A cinco puntos se encuentra el CD Tudelano, que no ha podido ganar esta jornada y ya, más lejos, a siete, está la UD Logroñés, que tampoco ha podido sumar de tres. Los irundarras están poniendo el listón muy alto.

Donde sí que está apretada la clasificación es en el Mediterráneo.

La gran revelación de la temporada, la UD Poblense, acumula un fin de semana más ocupando el primer puesto, a pesar de tener un partido menos.

Los de Sa Pobla, este fin de semana, han conseguido un imponente triunfo 0-3 en casa de la UE Porreres y suman 32 puntos en el grupo III, en la cabeza.

Ni Reus FC Reddis, ni Atlético Baleares, ni Barça Atlètic, ni UE Sant Andreu, los otros equipos que ocupan puestos de playoff, están siendo capaces de igualar el ritmo de un equipo que, acabe como acabe la temporada, está haciendo historia en el Grupo 3.

Y el único líder que ha caído esta jornada, el Águilas FC, es el del Grupo 4, que suma 32 puntos al cierre de la primera vuelta.

En una difícil visita a La Condomina, los de Adrián Hernández han perdido ante un UCAM Murcia que se acerca a un punto.

Son, ahora mismo, primero y segundo.

El tercero es el Xerez CD que, en el partidazo del fin de semana, se ha llevado el derbi de Jerez ante el Xerez Deportivo FC y suma 30 puntos.

Los jerezanos ocupan unos puestos de promoción que cierran esta primera vuelta FC La Unión Atlético y Lorca Deportiva. Tan solo cuatro puntos entre el primero y el quinto.

Jaume Tovar (Atlético Baleares) es el máximo goleador de Segunda Federación con 13 tantos.

El numantino Jony suma once tantos.

El líder del Grupo 1, el Deportivo Fabril, inaugurará la segunda vuelta el sábado 10 de enero a las 16:00 horas, en Abegondo, en el Deportivo Fabril-Coruxo FC.