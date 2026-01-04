El Numancia cierra primera vuelta a siete puntos de los líderes de su grupo de Segunda RFEF

Domingo, 04 Enero 2026 20:15

El Numancia ha cerrado la primera vuelta del campeonato de Segunda RFEF a siete puntos de desventaja de los líderes Fabril y Segoviana, lejos de los objetivos del club soriano.

https://marcadores.rfef.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&codjornada=17&codcompeticion=23289298&codgrupo=23289299&codjornada=17

La derrota frente al filial del Real Oviedo en Los Pajaritos (1-2) ha ahondado en la crisis de juego y resultados del equipo soriano. Tres derrotas consecutivas han condenado al equipo a la octava posición con la tabla clasificatoria, con 27 puntos de 51 en juego en la primera vuelta.

La desventaja podría quedarse en cuatro puntos y meter al equipo en fase de promoción con 30 puntos, si el Comité de Competición le da la razón al Numancia en la posible alineación indebida de un jugador del Fabril en su partido en Los Pajaritos, saldada con victoria del equipo gallego.

El Fabril ha terminado en principio líder de la primera vuelta del campeonato, empatado a 34 puntos con la Gimnástica Segoviana. El filial del Deportivo ha goleado a domicilio (0-4) al filial del Valladolid y la Gimnástica Segoviana ha amarrado los puntos en su campo (2-1) frente al Lealtad.

Otro filial, el del Real Oviedo, es tercero en la clasificación, con 33 puntos, tras ganar en Los Pajaritos.

La cuarta plaza es para el Bergantiños, que ha prdido en su visita a la Sarriana (1-0)

El Salamanca cierra la fase de promoción, con un quinto puesto y 29 puntos, los mismos que el Real Avila. El equipo charro ha empatado en su campo (1-1) frente al Langreo mientras el Real Ávila ha ganado (2-1) al Rayo Cantabria, próximo rival del Numancia.

La séptima plaza es para el Coruxo, con 28 puntos, que ha goleado (5-1) al filial del Burgos.

El Ourense, noveno en la clasificación con 26 puntos, ha empatado en su visita al Samano (1-1).

La jornada décimo séptima se ha completado con la victoria a domicilio del Atlético Astorga (0-1) en el campo del Marino de Luanco.

En 17 jornadas, el Numancia ha sumado ocho victorias, tres empates y seis derrotas. Ha marcado 25 goles y ha encajado veinte. Está obligado a mejorar estos números si quiere tener aspiraciones de ascenso directo en la segunda vuelta.