El Numancia, de mal en peor, pierde frente al filial del Oviedo

Domingo, 04 Enero 2026 14:20

El Numancia ha entrado en 2026 con mal pie, el mismo con el que terminó 2025. Tres derrotas consecutivas, tras la cosechada este domingo en Los Pajaritos frente al Real Oviedo Vetusta (1-2).

De mal en peor. El Numancia sigue desinflándose en su juego, en los resultados y en la clasificación.

Lo ha hecho este domingo en Los Pajaritos en el cierre de la primera vuetla ante un rival de los llamados a estar arriba al final de la competición. El filial del Real Oviedo se ha llevado los puntos de Soria, consolidando su buena trayectoria.

Al Numancia le ha faltado fútbol. Le ha sobrado precipitación y acierto en los metros finales, lo que le ha condenado un partido más.

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, subrayaba en la víspera la importancia que tiene el calendario del mes de enero para su equipo. Pero el primer compromiso pone más cuesta arriba este mes.

Ahora tendrá que viajar al campo del Rayo Cantabria. Y la siguiente jornada recibirá en Los Pajaritos al Bergantiños, para cerrar enero visitando el campo de la Gimnástica Segoviana. Si no se reacciona –se gana- el equipo posiblemente se despedirá de su objetivo del ascenso directo a Primera RFEF.

El partido en Los Pajaritos empezó con dos equipos que buscaron hacer daño, de inicio, a su rival. El Vetusta ha sido el primero en generar peligro, al cuarto de hora. Y en el minuto 22, ha replicado el Numancia, por dos veces, con Juancho como protagonista, junto con el portero visitante Lamine, que ha evitado el gol.

Jony ha desaprovechado una ocasión clarísima, acto seguido, para poner en ventaja al Numancia. Ha perdonado lo que parecía imposible.

Y en los minutos finales, ha llegado el primer jarro de agua fría para el Numancia.

Berzal ha sacado una falta lateral al segundo palo y el central numantino ha dudado más de la cuenta, hasta que el balón le ha golpeado en la rodilla y ha cambiado de dirección. Gol en propia puerta, para disgusto de la parroquia local.

Tras pasar por vestuarios, Alex Gil ha tenido el empate en sus botas, tras un pase de Jony. Dentro del área, ha enviado suave el balón a las manos del guardameta visitante.

Y del empate se ha pasado al segundo del equipo asturiano. Joaquín se ha aprovechado de un desajuste de la defensa numantina.

Faltaba media hora de juego y el Vetusta tenía el partido encarrilado. Pero han llegado las complicaciones. Una roja directa a Menéndez, le ha dejado en inferioridad numérica.

Jony ha podido meter pronto al equipo en el resultado, pero el travesaño ha repelido su remate.

El ansiado gol ha llegado en el minuto 79… por mediación de Jony.

Diez minutos después ha llegado una doble ocasión del Numancia, pero ni Berto ni Juancho han acertado en el remate.

El Numancia tampoco ha aprovechado los siete minutos de prolongación para salvar al menos un punto. Vuelve a perder, la tercera consecutiva, y se aleja de la cabeza y del objetivo del ascenso directo.