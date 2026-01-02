Ángel Rodríguez: "Enero es importante para tener opciones de lograr el objetivo del ascenso directo"

Viernes, 02 Enero 2026 18:21

El entrenador del Numancia, Ángel Rodríguez, ha subrayado este viernes la importancia que tiene el calendario del mes de enero para su equipo. El primer compromiso es el filial del Real Oviedo. Ganar es la vía para aspirar al ascenso directo.

Ángel Rodríguez ha ofrecido hoy viernes la primera rueda de prensa de 2026 tras el entrenamiento matinal celebrado hoy en la Ciudad Deportiva.

https://www.youtube.com/live/vfdw09SmRuI

El entrenador numantino ha destacado “lo importante que va a ser el mes de enero para que podamos tener opciones de lograr el objetivo del ascenso”, y “todo empieza por tener un resultado positivo el domingo ante el filial del Oviedo”.

El Numancia, tras la visita del filial del Real Oviedo, visitará el campo del Rayo Cantabria. En la siguiente jornada recibirá en Los Pajaritos al Bergantiños y cerrará el mes de enero visitando el campo de la Gimnástica Segoviana.

El técnico ha valorado como “positivo” el parón de Navidad, que ha permitido “refrescar y limpiar cabezas” a la plantilla.

“Está todo muy igualado, es un mes muy importante para decidir dónde queremos estar”, ha incidido en varias ocasiones Ángel Rodríguez, que ha explicado que durante estos días han hablado más de lo que está por venir que de las dos últimas derrotas.

“En el fútbol las temporadas son muy largas y es habitual que haya momentos buenos y malos, y más en una competición tan igualada como la Segunda RFEF” y ha puesto de ejemplo al rival de este fin de semana, el filial del Real Oviedo, que ha sido capaz de golear a la Segoviana, pero que también ha cedido puntos ante el Lealtad en su campo.

“Llegar con opciones a las últimas diez jornadas de Liga será fundamental”, ha declarado Rodríguez, que quiere recuperar la intensidad y la fortaleza defensiva este domingo en Los Pajaritos.

El técnico ha destacado la calidad del filial ovetense, “con jugadores que han debutado en Primera división, y prevé un partido con “ciertas similitudes al del Fabril”.

Hugo Matos, con un esguince de tobillo que sufrió en el entrenamiento del miércoles, será baja, además de Jannick Buyla, ya eliminado de la Copa de África con su selección de Guinea Ecuatorial.