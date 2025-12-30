Gana dos entradas para ver el Numancia - Real Oviedo Vetusta

Martes, 30 Diciembre 2025 22:12

Participa en el sorteo

El Numancia recibe el próximo 4 de enero (12:00 horas) en el estadio de Los Pajaritos al Real Oviedo Vetusta, en la jornada que cierra la primera vuelta de grupo I de Segunda RFEF.

Si quieres presenciar in situ el encuentro, El MIRÓN DE SORIA te regala dos entradas si aciertas el concurso y resultas agraciado en el sorteo.

PREGUNTA

-- El lateral numantino Marcos Sánchez ¿En qué cantera deportiva creció? -- El Numancia cierra 2025 con malas sensaciones y a cuatro puntos del liderato

FORMA DE PARTICIPAR

1 - Entra en la página de facebook de El Mirón de Soria, busca el concurso.

2 - Dale a 'Me gusta' de la página de El Mirón de Soria y síguenos.

3 - Dinos con el emoticono correspondiente cuál es la respuesta.

4 - Comparte el post del concurso en visibilidad 'público' para que podamos comprobarlo.

5 - El plazo para participar es hasta el Viernes 2 de enero a las 23.59 horas.

6 - A partir de esa hora publicaremos el nombre del ganador.

7 - El ganador deberá recoger las entradas en las taquillas de Los Pajaritos el mismo día del partido.

8 - Para ganar se debe acertar el resultado con el emoticono (no son válidos comentarios), darle a 'Me gusta' en la página de El Mirón de Soria y compartir el post del concurso en 'público'. Sin estos tres requisitos no se dará por válida la respuesta.

Normas/Aviso Legal: El ganador del concurso deberá recoger las entradas en la sede del C.D. Numancia situada en la Avenida Mariano Vicén, 16. Bajo de Soria. Tel. 975 22 73 61 - 975 22 73 03. El ganador deberá identificarse al recoger el premio. Únicamente se entregará el premio de forma presencial no se enviarán por ningún método de transporte al ganador. Al dar click en 'Me Gusta' accedes y estas de acuerdo en que este concurso no está asociado, administrado ni respaldado por Facebook; y liberas a Facebook de toda responsabilidad por tu participación en este concurso.