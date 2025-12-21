El Numancia cierra 2025 con malas sensaciones y a cuatro puntos del liderato

Domingo, 21 Diciembre 2025 14:41

El Numancia cierra 2025 con malas sensaciones sobre el terreno de juego, en Astorga, pero con la fortuna de verse favorecido por los resultados de sus rivales directos en la lucha por esa plaza directa a Primera RFEF.

El equipo de Ángel Rodríguez ha desaprovechado una ocasión única para recobrar pulso en la clasificación, con la segunda derrota consecutiva en tierras maragatas, tras la cosechada en Los Pajaritos (1-2) frente al Fabril, a falta de la resolución del expediente por parte de la RFEF por posible alineación indebida de un futbolista del equipo gallego.

AL término de la décimo sexta jornada, el Fabril es el nuevo líder, empatado con la Segoviana, tras su victoria (2-1) frente al Real Ávila, y la derrota del conjunto de la ciudad del Acueducto, (3-0) en su visita al filial del Oviedo, que asciende a la tercera plaza en la clasificación, con 30 puntos.

La cuarta plaza es para el Bergantiños, con 29 puntos, tras su victoria por la mínima (1-0) frente al Sámano.

El Salamanca, quinto, cierra los equipos en fase de promoción, con 28 puntos, tras ganar a domicilio (0-1) al Lealtad.

El Numancia, tras dos derrota, sale de la zona noble, y es sexto, con 27 puntos, a cuatro del liderato que comparten Fabril y Segoviana y a uno, si el expediente de la RFEF se resuelve positivamente para sus intereses. Sumaría entonces 30 puntos.

El Numancia cierra el año con malas sensaciones en su visita a La Eragudina de Astorga.

El equipo maragato, recién ascendido a Segunda RFEF del grupo VIII de Tercera división, doblegó al cuadro soriano con un gol de su delantero Mario en el tramo inicial de la segunda mitad dio ventaja al cuadro local ante un indolente Numancia, que aunque tuvo media hora por delante para intentar el empate fue incapaz de superar al meta Llamazares, protagonista en una doble parada a Jony en el minuto 71 de partido.

No hubo más noticias ofensivas del Numancia en el resto del partido, superado en cada duelo por la intensidad y el convencimiento del equipo maragato, que creyó desde el principio en su capacidad para llevarse los tres puntos en litigio.

No es fácil de entender la inestabilidad de esta plantilla numantina.

Hace apenas quince días, el equipo ofreció en Ourense un partido sólido, intenso, de pierna dura y juego combinativo y, sobre todo, pegada. Ni atisbo de todo esto en Astorga.

Los de Ángel Rodríguez estuvieron a merced de un equipo que desde el primer minuto ganó duelos, mantuvo la intensidad y ofreció convencimiento para superar a un Numancia que adelantó los regalos de Navidad al 20 de diciembre.

Porque el gol volvió a ser una concesión evidente. Un balón a la espalda donde la defensa numantina careció de contundencia, se mostró frágil y desatendida y Mario aprovechó el regalo para hacer el gol que decidió el partido.

De nada sirvieron los cambios del cuerpo técnico rojillo en busca de la reacción.

Ni tampoco sirvieron los cambios en el once que hizo Ángel Rodríguez tras la derrota del pasado domingo ante el Fabril.

El Numancia volvió a ofrecer la cara oscura que repite como si del día de la marmota se tratara con cierta asiduidad en las últimas temporadas.

Pasó con el Montijo, sucedió con el Escobedo y ayer lo aprovechó el Astorga. Ejemplos de las últimas temporadas de equipos meritorios y que sabiendo competir y luchar cada acción del partido como si fuera la última de su carrera han acabado por sacar los colores al equipo rojillo una vez más.

Acaba el 2025 y en apenas diez días se dará la bienvenida a 2026, con el deseo de un cambio de dinámica del equipo numantino, para evitar esta inestabilidad endémica que el equipo padece de forma cotidiana en los últimos tiempos.

El primer test será el filial del Real Oviedo en Los Pajaritos, con los que se cerrará la primera vuelta del campeonato.

Los actuales números del Numancia dicen que con este promedio será un milagro conseguir la plaza de ascenso directo.