El Numancia pierde frente al Astorga y se aleja del líder de Segunda RFEF

Sábado, 20 Diciembre 2025 20:54

El Numancia ha cerrado de la peor manera posible la competición en 2025, con una derrota en el campo del Atlético Astorga, que le aleja de los puestos de privilegio del grupo I de Segunda RFEF.

Los maragatos han tumbado al Numancia, ofreciendo una mejor imagen sobre el césped y convirtiendo un tanto, en la segunda parte, para quedarse los tres puntos (1-0).

El Numancia no se sintió cómodo en el partido desde el primer instante, en el que el conjunto leonés anuló las virtudes de los sorianos y se mostraron más cómodos sobre el césped, aunque ninguno de los dos conjuntos conseguiría ver puerta antes del paso por vestuarios.

El equipo leonés ratificó su buena, iniciado el segundo acto, cuando, antes de alcanzar la hora de encuentro, Mario Sánchez abrió el marcador para los locales.

El escenario, de nuevo, pasó a ser favorable, y el conjunto verde consiguió demostrar su solidez con el marcador favorable, aunque el Numancia tuvo opciones de empatar, sobre todo por medio de Jony.

En definitiva, el Numancia espide 2025 con derrota y una triste imagen en La Eragudina, en Astorga.

Ficha técnica.-

Atlético Astorga, 1

Llamazares; Sergio Peláez (Ivi Vales, min. 71), Jesu, Jony Lopes, Ceinos; Albertín, Aleixo; Nistal, Adri Álvarez (Ribeiro, min. 87), Ayoub (David Álvarez, min. 87); Mario Sánchez

Numancia, 0

Joel; Alain García, Carlos, Ian Olivera, Bonilla (Fermín Ruiz, min. 78); Álex Gil (Juancho, min. 46), Néstor (Berto González, min. 60), Moustapha, Cristian, Hugo Matos (Jony, min. 46); Dani García (Godson, min. 78)

Goles:1-0, min. 59, Mario Sánchez.

Árbitro:Pacheco Cotero. Amonestó a Aleixo, MArio y Sergio por el Atlético Astorga y a Cabral y Fermín por el Numancia.

Incidencias:Estadio La Eragudina. Jornada 16 del grupo I de Segunda RFEF.