El Numancia perdió más de 900.000 euros la pasada temporada

Viernes, 19 Diciembre 2025 16:24

El C. D. Numancia de Soria SAD cerró la pasada temporada con más de 900.000 euros de pérdidas. Para la nueva campaña, se cuenta con un presupuesto de 2,8 millones de euros.

El C.D. Numancia de Soria SAD ha celebrado hoy Junta General de Accionistas con la presencia de Patricio de Pedro, presidente de la entidad, Javier Jiménez, vicepresidente, y Enrique Salvador, secretario del consejo de administración. En la reunión se han tratado las cuentas de la entidad y se ha aprobado el presupuesto para la temporada 2025-26.

La asamblea ha tenido lugar en la sala de juntas de la sede del C. D. Numancia, con la representación del 97,59 por ciento del accionariado.

Todos los puntos del orden del día se han aprobado por unanimidad del accionariado asistente a esta Junta General Ordinaria de Accionistas del C. D. Numancia de Soria SAD.

El pasado ejercicio se cerró con unas pérdidas de 939.685 euros, mientras que la entidad numantina ha aprobado un presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 25-26, que alcanza los 2.800.000 euros.

Esta importante partida presupuestaria irá destinada a cubrir las necesidades del primer equipo, la estructura del club, el fútbol base y la Ciudad Deportiva.

La Junta de Accionistas también ha acordado un aumento de su capital social, tanto por compensación de créditos como por aportaciones dinerarias.

El importe total asciende a algo menos de un millón de euros.

En el informe del presidente, el club ha recordado a aquellos numantinos que lamentablemente ya no pueden acompañarnos, tanto accionistas como socios o simples aficionados que alguna vez han estado orgullosos de ser numantinos, y se ha hecho una mención especial a nuestra afición, en especial a esos más de 3.700 abonados que un año más mantienen el apoyo al equipo de su tierra haciendo en muchos casos un esfuerzo importante.

Junto con el aliento de la afición se ha querido destacar el apoyo de los patrocinadores y colaboradores.

"Muchos de ellos siguen respondiendo y continúan con su colaboración. Un agradecimiento especial por el apoyo y patrocinio de las empresas y las instituciones que apuestan por el Numancia y que creen en sus valores y los comparten", ha señalado el club en un comunicado.

Aunque los datos son negativos, este consejo de administración ha asegurado que sigue respondiendo y apostando por el proyecto y su idea es seguir creciendo y colocar al Numancia nuevamente donde se merece.