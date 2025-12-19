Al Numancia, para despedir el año, solo le sirve la victoria en Astorga

El Numancia viaja a tierras leonesas en el último partido de 2025, con la necesidad de ganar al Atlético Astorga para evitar distanciarse más de los puestos de cabeza.

El entrenador numantino Ángel Rodríguez ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del que será el último partido de 2025, que se jugará mañana sábado en La Eragudina ante el Atlético Astorga (16.00 horas).

El técnico rojillo ha asegurado que ha sido una semana buena de trabajo y ha mostrado su confianza en sacar un resultado positivo en este último encuentro del año.

“Quedan noventa minutos de trabajo y de concentración, en los que tendremos que trabajar mucho y remar mucho para conseguir una victoria ante un rival que está en buena dinámica”, ha advertido.

https://www.youtube.com/watch?v=ZgKyp4ETQCk

La Gimnástica Segoviana viaja este próximo domingo a tierras asturianas para enfrentarse a las 12.00 horas al filial del real Oviedo, tercero en la tablilla de clasificación y a priori uno de los favoritos para luchar por el ascenso a Primera Federación.

Por su parte, el Fabril recibe al Real Ávila CF el domingo 21 de diciembre a las 12:00 horas, después de ganar al Numancia (1-2) en la última jornada, a expensas de lo que decida finalmente el comité de competición por la posible alineación indebida de un futbolista gallego.

Para Rodríguez, “el Numancia, cuando no ha ganado, es porque ha regalado, ya que los dos goles del otro día no los podemos conceder”.

“Tenemos noventa minutos muy importantes mañana sábado en Astorga y hay que salir concentrados y conscientes de lo que nos jugamos”, ha destacado el preparador rojillo.

El técnico numantino ha estimado que “el Astorga viene de hacer buenos resultados con rivales de la zona alta y es un equipo que viene de menos a más en la temporada, por lo que seguro que nos va a poner las cosas muy complicadas”.

En cuanto al cambio de dinámica del equipo en el último mes, ganando más partidos fuera de Los Pajaritos que en casa, Ángel Rodríguez ha restado importancia al dato, “porque lo normal es que los equipos sean más fuertes en casa, pero la realidad de la categoría es que hay mucha igualdad y que todos pueden ganar a todos”.

En cuanto al capítulo de bajas, Héctor Peña no se ha recuperado y no va a estar hasta el inicio del año, mientras que Danese sí ha trabajado con normalidad durante la semana.

Buyla también queda fuera de la convocatoria, ya que está con Guinea Ecuatorial en la Copa de África.