Abierto expediente ordinario por posible alineación indebida de futbolista del Fabril

Jueves, 18 Diciembre 2025 20:51

El Juez Disciplinario de la RFEF ha decidido abrir un expediente ordinario para estudiar el caso del futbolista del Fabril, Hugo Torres, por una posible alineación indebida en el encuentro disputado frente al Numancia en Los Pajaritos, correspondiente a la décimo quinta jornada de Segunda RFEF.

Asi lo recoge la comunicación pública de los acuerdos adoptados esta semana para las competiciones no profesionales, dentro del apartado de resoluciones especiales.

En la resolución, el órgano disciplinario señala textualmente que, “visto el escrito de denuncia presentado por el club CD Numancia de Soria, y atendiendo a su contenido, este Juez Disciplinario acuerda la incoación de un expediente ordinario, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse”.

Con esta decisión, el procedimiento entra en una segunda fase, en la que se analizará si existió o no infracción reglamentaria por parte del filial blanquiazul.

El origen del caso está en la participación de Hugo Torres, que entró al terreno de juego en el minuto 67 sustituyendo a Iker Vidal.

El problema es que el lateral zurdo no figuraba inscrito ni como titular ni como suplente en el acta arbitral, una condición indispensable para poder ser alineado.

El colegiado dejó constancia de lo sucedido en el apartado de otras incidencias, explicando que el jugador fue añadido a la alineación una vez finalizado el partido y que el delegado del Fabril reconoció que se trató de un olvido humano, pese a que el futbolista sí aparecía en la lista previa entregada antes del encuentro.

El Numancia, una vez consultados sus servicios jurídicos, ha formulado reclamación por alineación indebida contra el R. C. D. Fabril en el partido celebrado el pasado sábado en Los Pajaritos.

La base documental para esta reclamación es que el futbolista del Fabril Hugo Torres jugó el partido sin haber sido inscrito en el acta arbitral del encuentro ni como jugador titular ni como suplente.

Dicho jugador saltó al campo en el minuto 67 de encuentro sustituyendo a un compañero, y desde el C. D. Numancia se considera que Hugo Torres no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido.

El Fabril se impuso en Los Pajaritos (1-2) con goles de Domínguez y Bil Nsongo, este último en el tramo final del encuentro.

Tras la futura resolución del Juez de Competición, ambos clubes podrán recurrir en Apelación y, en última instancia, ante el TAD.