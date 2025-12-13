Desafío Urbión confirma fechas para su décimo segunda edición

La carrera de montaña Desafío Urbión ya tiene fechas confirmadas para la que será su décimo segunda edición.

Se celebrará del 4 al 6 de septiembre de 2026, con Covaleda como epicentro de esta carrera de montaña.

La nueva edición mantendrá sus distancias principales y la concentración nacional de jóvenes, que cumplirá su tercer año consecutivo dentro del programa, con el objetivo de impulsar la participación de las categorías inferiores en un entorno de montaña.

Entre las novedades del próximo año destacan que la distancia reina de 37 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo pasará a disputarse el sábado en lugar del domingo y que formará parte del nuevo circuito UNIT Trail.

En concreto será la quinta parada de un total de nueve pruebas.

En la jornada del domingo, se disputarán el Open Urbión (17 kilómetros y 1.200 metros de desnivel positivo) y Urbión 6K (6 kilómetros y 300 metros de desnivel positivo).

El programa se completará con las carreras Trail Kids, dirigidas a jóvenes de entre 3 y 12 años.

El trazado principal transcurre por siete lagunas de origen glaciar, entre ellas la Laguna Negra de Urbión, corona tres cumbres por encima de los 2.000 metros de altitud (Mojón Alto, Zurraquin y Urbión) y pasa por el mismo nacimiento del Río Duero, así como el laberinto de rocas de Ambas Cuerdas, o la mítica subida del Hayedo.

Covaleda, centro neurálgico de la prueba, está situada en el mayor bosque de pino albar de Europa a los pies del Parque Natural de la Laguna Negra y circos glaciares de Urbión.

La organización anunciará en los próximos días la fecha exacta de apertura de inscripciones.

Más información en https://desafiourbion.com