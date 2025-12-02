Clasificaciones de IX edición de carrera popular "Cerco a Numancia"
Jordán Lázaro y Elisabeth Giaquinta han ganado la novena edición de la carrera popular “Cerco a Numancia”, disputada el domingo en Garray. Más de 300 deportistas han participado en esta prueba organizada por el club Team Running Destroyer. Ya puede consultar, a continuación, las clasificaciones en todas las categorías.
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/ABSOLUTA-GENERAL-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/SENIOR-M-Y-F-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/MASTER-A-M-Y-F-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/MASTER-B-M-Y-F-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/sub-14-sub-16-general-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/sub-14-sub-16-categorias-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/sub-12-categorias-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/sub-12-general-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/sub-10-categorias-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/sub-10-general-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/sub-8-femenino-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/sub-8-masculino-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/chupetines-femenino-1.pdf
https://trdestroyer.com/wp-content/uploads/2025/12/chupetines-masculino-1.pdf