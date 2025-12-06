La San Silvestre Royana abre inscripciones para su novena edición

Sábado, 06 Diciembre 2025 11:19

La San Silvestre Royana, una de las carreras populares para despedir el año en Soria, ya ha abierto el plazo para inscribirse. Será la novena edición,

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/ix-san-vilviestre-royana-copia/inscripcion_datos/

En las ediciones anteriores siempre se han ido incrementando el número de participantes y la organización se ha propuesto seguir creciendo, poco a poco, pero con paso firme, y convertir a esta carrera en un referente dentro de las "San Silvestres" de la provincia.

Para ello, la carrera, que se disputará en la mañana del 31 de diciembre, sigue dentro del Calendario de la Federación de Atletismo de Castilla y León.

Y lo que no cambiará será el obsequio-bolsa del corredor que se entregará aa todos los participantes, los sorteos y sus originales trofeos.

Todo ello gracias a la ayuda económica de una treintena de empresas vinculadas a El Royo y a una legión de voluntarios disponibles cada vez que se les requiere.

Las inscripciones finalizarán el lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 15:00 horas, o al completar el cupo de plazas disponible