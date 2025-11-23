Los atletas sorianos se cuelgan medallas en cross de Atapuerca

Domingo, 23 Noviembre 2025 15:43

Varios atletas sorianos han subido al podio en el Cross Internacional de Atapuerca, que ha cumplido este fin de semana su vigésimo primera edición.

https://www.crossatapuerca.com/nw/historial-e-imagenes/xxi-cross-2025/

El XXI Cross Internacional de Atapuerca ha vuelto a convertir este fin de semana el entorno del Centro de Arqueología Experimental en el epicentro del atletismo provincial, nacional e internacional.

La prueba, que ha mantenido la categoría Gold del circuito mundial, ha reunido a más de a 6.000 atletas entre las dos jornadas, según datos de la organización.

El evento, impulsado por el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) y el Ayuntamiento de Atapuerca, rinde homenaje a la declaración de los Yacimientos como Patrimonio de la Humanidad, y se ha consolidado como la cita deportiva más multitudinaria de España.

El keniano Mathew Kipchumba Kipsang, con un tiempo de 20:05, se ha impuesto en la prueba masculina del 21º Cross Internacional de Atapuerca, celebrado este domingo en Burgos, y en el que ha ganado con un potente sprint al burundés Rodrigue Kwizera en una carrera muy táctica.

Lo ha hecho de nuevo en tierras burgalesas, tras ganar hace una semana, de igual manera en el Cross Internacional de Soria, que cumplía su trigésimo primera edición.

Representación soriana

En categoría sub-23, Rubén Leonardo Gutiérrez, del Atletismo Numantino, ha sido segundo en cruzar la línea de meta.

Beltrán Flores ha sido tercero en categoria sub-18.

David Rodríguez Rujula, del PoliSoria Caja Rural, ha sido segundo en la prueba Máster masculino, marcando solo un segundo más que el ganador, Jaume Garcías.

En sub-12, Adrián Soriano ha sido segundo, con un tiempo de 4:54, en un recorrido de 1.600 metros.

Guillermo Perea, de UDAT, ha ganado la prueba, con un tiempo de 4.44.

El podio se ha completado con Pablo Rodríguez, de TRAININGREY, tercero con un tiempo de 4.58

En sub-14 femenino, Ainhoa Calvo, del Poli Soria Caja Rural, ha sido segunda.

Elisa Hernández Asensio ha entrado en cuarta posición en la prueba máster femenino.