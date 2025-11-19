La XIII Legua y Media de Bayubas de Abajo abre inscripciones

Miércoles, 19 Noviembre 2025 08:29

La XIII Legua y Media de Bayubas de Abajo, que se celebrará el 24 de diciembre, ha abierto las inscripciones. Hasta el 12 de diciembre, estarán a precio reducido.

Esta carrera popular ha conseguido convertirse en una de las citas deportivas más secundadas por los atletas para despedir el año, con más de medio millar de participantes en la última edición, en las diferentes categoría

El precio de las inscripciones para la categoría absoluta es de 10 euros hasta el 12 de diciembre.

Del 13 al 21 de diciembre el precio será de 12 euros.

Para el resto de categorías, la inscripción es de 3 euros independientemente de la fecha.

El día de la prueba no se admitirán inscripciones.

La prueba, inscrita en el calendario autonómico de la Delegación soriana de Atletismo y la Federación de Atletismo de Castilla y León, está organizada por el Ayuntamiento de Bayubas de Abajo mientras que la coordinación y dirección corre a cargo de la Asociación Cultural Peña el Retorno.



Las inscripciones se realizaran en la página www.elretornobayubas.com hasta las 23:59 horas del día 21 de diciembre o hasta agotar dorsales.



El día de la prueba, que es el 24 de diciembre, no se admitirán inscripciones.

Los dorsales se entregarán el 23 de diciembre de 19:00 horas a 21:00 horas en el lugar indicado en el formulario de inscripción: Pub-Café AIROS C/ Concepciones nº 3, en Soria. Y Bar Arévacos C/ Mayor nº 49, en El Burgo de Osma

Los dorsales también se podrán retirar en la zona de meta, ubicada en la Plaza Mayor de Bayubas de Abajo, el día de la prueba hasta media hora antes del inicio de la competición.

https://www.elretornobayubas.com/legua-y-media/inscripcion.php

Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad Civil, así como de accidentes, excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, imprudencia o inobservancia de las leyes. También quedarán excluidos los casos producidos por desplazamientos a/o desde el lugar en que se desarrolle la prueba.

Durante la carrera habrá un servicio médico y de ambulancia a disposición de los atletas.