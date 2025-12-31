Dos nuevos ganadores para la San Vilviestre Royana

Miércoles, 31 Diciembre 2025 16:29

El burgalés Rodrigo Vicente, del club Desafío Urbión, y la tarraconense Sofia Rubio han sido los más rápidos en la novena edición de la San Vilviestre Royana, que ha reunido más participantes que nunca.

Vicente se ha jugado el triunfo con el agredeño Victor Carrasco, en el segundo paso por la dehesa de El Royo, donde ha conseguido unos metros de ventaja que le han sido suficientes para entrar en solitario en la meta, situada en la plaza Mayor.

Tras Carrasco, que ganó en la pasada edición, se ha clasificado el sub 20 Ignacio Lahuerta.

En féminas, la más rápida ha sido la sub 20, Sofia Rubio, de Tarragona, con mucha ventaja sobre la segunda clasificada, Ana García.

Tanto Vicente, que debutaba en esta prueba, como Rubio, que ya la conocía de ediciones anteriores, han estrenado su nombre en el palmarés de la San Vilviestre Royana.

En la San Silvestre Royana los corredores han completado 6.000 metros.

IX San Vilviestre Royana

Absoluta masculino

1) Rodrigo Vicente (senior) 18.32

2) Victor Carrasco (master A) 18.48

3) Ignacio Lahuerta (sub 20) 19.19

4) Víctor López Laseca (senior) 19.31

5) Pablo Pérez (senior) 19.37

6) Joel Martínez (master A) 19.56

7) Pablo Sánchez (senior) 20.23

8) Hugo Fernández (sub 20) 20.27

9) Antón Baselga (senior) 20.41

10) Álvaro Sanz (master A) 20.50

11) Nacho del Buey (senior) 20.54

12) Alberto Gadea (senior) 20.55

13) Iñigo Alberto Iñigo (master A) 21.26

14) José Noreña (senior) 21.32

15) Mario del Campo (senior) 21.32

16) Miguel Ángel Romera (máster B) 21.34

17) Javier Soriano (Master A) 21.40

18) Álvaro Las Heras (senior) 21.46

19) Mateo Garrido (sub 20) 21.56

20) Gorka Gamito (master A) 21.58

Absoluta mujeres

1) Sofia Rubio (sub 20) 39

2) Ana García (senior) 23.03

3) María Gomez (senior) 24.24

4) Begoña Peña (senior) 25.02

5) Aitana Soria (sub 20) 25.30

6) María José Rubio (master A) 25.31

7) Beatriz Hernández (master A) 25.45

8) Ester Vilches (senior) 25.59

Chavales femenino

1) Martina Soria

2) Nerea Cóluga

3) Duna Rodríguez

Chavales masculino

1) Adrián Soriano

2) Adrián Fernández

3) Luis Recio

Sub 16 femenino

1) Paula Fernández

2) Victoria Marsh

Sub 16 masculino

1) Marco Martínez

2) Ricardo Siegrist

3) Jorge Ramos

Peques femenino

1) Irene Soriano

2) Valeria Gutiérrez

3) Irene Labad

Peques masculino

1) Nyan Alvarez

2) Manuel Llorente

3) Diego Josa