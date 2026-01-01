El atletismo soriano cumple con tradición en San Silvestre vallecana

Jueves, 01 Enero 2026 13:35

Una representación del atletismo soriano ha participado un año más en la San Silvestre Vallecana, la carrera con más historia para despedir el año en España.

Medio centenar de atletas de Almazán y de otros puntos de la provincia han viajado en el último día del año hasta la capital de España para participar en San Silvestre Vallecana.

La participación de corredores sorianos en esta reconocida prueba se remonta a dos décadas atrás.

En la prueba de elite, en categoría masculina, el atleta keniano Geoffrey Kamworor ha cumplido los pronósticos y se ha impuesto con una autoridad aplastante, con un tiempo de 27.40.

En féminas, la española Marta García ha hecho historia este 31 de diciembre de 2025 al repetir triunfo en la San Silvestre Vallecana.

Después de romper el techo el año pasado como primera española, la leonesa ha vuelto a imponerse sin ser la favorita estableciendo un crono de 31:11, que iguala la mejor marca española de la historia en ruta.

Por otra parte, Alba Sanz, del Celtíberas Soria, y Daniel Hernando, de la A.D Maratón, han despedido 2025 adjudicándose el XLI Cross de las Doce Uvas, que organiza la A.D Rondilla en Valladolid, y que ha contado con la participación de más de 2.000 corredores por los algo más de 6 km de recorrido.