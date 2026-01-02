David José Pineda defenderá colores del mejor equipo de atletismo de Valencia

David José Pineda, plata en los Juegos Paralímpicos de París en 2024 y oro en el Campeonato del Mundo paralímpico de New Delhi, defenderá esta temporada los colores del Fent Camí Mislata.

El club valenciano lleva 22 temporadas ininterrumpidas en la élite del atletismo español y es el destino elegido por el atleta soriano para seguir practicando atletismo al máximo nivel en España, tras la renuncia del Atletismo Numantino, por problemas económicos, para seguir compitiendo en la élite de los clubes españoles de atletismo.

Pineda, de 27 años de edad, seguirá entrenando en Soria con su entrenador de toda la vida, Enrique Márquez, y competirá con el club valenciano este próximo verano, en las competiciones nacionales.

El atleta soriano de origen dominicano anunció hace unas fechas en su perfil de redes sociales que terminaba su etapa en el club atletismo Numantino.

“Dicen que duele menos cuando lo ves venir de frente, pero nunca dicen cuánto duele en realidad.

Hoy me toca despedirme de mi querido club. Aquí empecé cuando ni siquiera había un patrocinador y éramos apenas tres desgraciados contados jajajaja. Como todo en la vida, esto también tiene un principio y un final. Por más que duela, me toca seguir adelante. Solo puedo decir gracias por todo; siempre estaré eternamente agradecido. Club Numantino, siempre en mi corazón”, señaló.

El club valenciano ha dado la bienvenida en las redes sociales a Pineda, que se ha convertido en la octava incorporación para la nueva temporada 2025/2026.

El club Fent Camí Mislata volvió a hacer historia para el atletismo masculino de Valencia en la pasada temporada, al conseguir el subcampeonato en la Copa de Clubes absoluto

Hasta entonces habian alcanzado cuatro terceros puestos en las Copas de ediciones anteriores.