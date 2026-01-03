Clasificaciones oficiales de IX edición de San Vilviestre Royana
El burgalés Rodrigo Vicente, del club Desafío Urbión, y la tarraconense Sofia Rubio han sido los más rápidos en la novena edición de la San Vilviestre Royana. Ya puede consultar las clasificaciones oficiales.
David José Pineda defenderá colores del mejor equipo de atletismo de Valencia
https://soriatletismo.com/ficheros/Rtdos.%20San%20Vilvestre%20Royana_compressed-20260103-104948.pdf
El calendario atlético tiene su próxima cita el 18 de enero en la tercera jornada de Campo a Través-Cross de Los Llamosos, prueba puntuable para el Campeonato provincial Escolar.
Este año el campeonato provincial de Cross se celebrará el 1 de febrero en San Esteban de Gormaz.