Clasificaciones oficiales de IX edición de San Vilviestre Royana

El burgalés Rodrigo Vicente, del club Desafío Urbión, y la tarraconense Sofia Rubio han sido los más rápidos en la novena edición de la San Vilviestre Royana. Ya puede consultar las clasificaciones oficiales.

https://soriatletismo.com/ficheros/Rtdos.%20San%20Vilvestre%20Royana_compressed-20260103-104948.pdf

El calendario atlético tiene su próxima cita el 18 de enero en la tercera jornada de Campo a Través-Cross de Los Llamosos, prueba puntuable para el Campeonato provincial Escolar.

Este año el campeonato provincial de Cross se celebrará el 1 de febrero en San Esteban de Gormaz.

