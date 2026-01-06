Clasificaciones oficiales de XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
David Rodríguez Rujula y Ana García han sido los más rápidos en la undécima edición de la Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz. Ya puede consultar las clasificaciones oficiales.
https://onedrive.live.com/?redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL2IvYy9mYTc0OWVjN2ZhOTUyMTgxL0lRREdiY2ZSM1hWclJJUGdHYmtGaE9iakFZYkdNZFd6a3lkN3M3ZDFnbmVINzZZP2U9aXdxSjlX&cid=FA749EC7FA952181&id=FA749EC7FA952181%21sd1c76dc675dd446b83e019b90584e6e3&parId=FA749EC7FA952181%21s9ba563c1248545fc835d2bf0508bbdc4&o=OneUp
Los corredores han completado un recorrido de 5 kilómetro por un recorrido urbano en la localidad ribereña.
Fernando Bocigas y Álvaro Calle, en categoría absoluta masculina, y Sara Belén Rupérez y Aitana Soria, en femenina, han completado el podio.
San Esteban de Gormaz ha recibido el año 2026 con deporte, ambiente y participación, en lo que se ha convertido ya en una tradición en el calendario de la localidad.
En la XI Carrera de Reyes no solo han corrido los niños y mayores, sino también elfos, algún rey mago, el carbón y mucha ilusión
El Ayuntamiento sanestebeño ha agradecido a todos los que han puesto color, risas y magia a esta carrera tan especial.
Y sobre todo el agradecimiento lo ha concretado en la sección de atletismo de la agrupación deportiva de San Esteban.