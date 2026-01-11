Beltrán Flores, segundo sub20 en Cross Ciudad de Valladolid

Domingo, 11 Enero 2026 15:44

El atleta soriano Beltrán Flores se ha clasificado en segunda posición en categoría sub-20 en el Cross Ciudad de Valladolid. Adrián Soriano, en sub-12, ha sido el ganador.

El circuito de La Cañada Real ha vuelto a ser escenario de una nueva edición del Cross Ciudad de Valladolid, una prueba organizada por la Federación de Atletismo de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Fundación Municipal de Deportes, con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid.

Beltrán, del club Atletismo Soria, ha entrado en segunda posición en meta, parando el cronometro en17 minutos y 20 segundos, por detrás de Alejandro Domingo, del club atletismo Naron, que ha realizado un tiempo de 17 minutos y 8 segundos.

El podio se ha completado con Álvaro González, del club atletismo Salamanca, que ha sido tercero con un tiempo de 17 minutos y 27 segundos.

En categoría sub 12, Adrián Soriano, del club Atletismo Soria, ha ganado la distancia, con un tiempo de 5 minutos y 2 segundos.

Soriano ha aventajado en 19 segundos a Mikel Exteberria, segundo, y en 23 a Izan Moral.

Además, la atleta Carla Marina, del PoliSoria-Caja Rural, ha sido sexta en categoría sub-14, con un tiempo de 7 minutos y 2 segundos, mientras que Elisabeth Giaquinta ha sido quinta en categoría sub 18, con un tiempo de 14 minutos y 53 segundos.

Al igual que ocurrió en la edición de 2025, el Cross Ciudad de Valladolid ha estado dentro del Circuito ADOC, que reúne a las mejores pruebas de campo a través de toda España.

En esta ocasión, la falta de un mayor apoyo económico ha obligado a una reducción en el presupuesto y, por ende, a un menor nivel en lo que a los atletas extranjeros se refiere.

La edición 38º del Cross Ciudad de Valladolid se ha visto obligado a renunciar a la categoría internacional, perdiendo incluso la oportunidad de acceder al nivel plata de dicho calendario.