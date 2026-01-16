Cinco atletas sorianos competirán en Campeonato España de Cross

Viernes, 16 Enero 2026 08:25

Castilla y León contará con varios atletas sorianos en sus filas para representarla en el Campeonato de España de Cross que se celebrará el fin de semana del 24 Y 25 DE ENERO, en Almodóvar del Río (Córdoba) repartiéndose en estos días las distintas categorías.

En la categoría sub 18 estará la Soriana Elisabeth Giaquinta Hernando del Club Atletismo Soria Caja Rural, tras haber conseguido un excelente quinto puesto en el XXXVIII Cross Nacional Ciudad de Valladolid que se celebró este fin de semana, donde es un escaparate para la selección de los atletas que completan el escuadrón de Castilla y León.

De la misma forma Beltrán Flores, también del Atletismo Soria Caja Rural, estará en categoría sub20 tras acabar 2° en Valladolid y completar un año excelente en 2025 siendo subcampeón de España en los 3.000 metros lisos en pista.

Se completa la lista de los deportistas sorianos con José Daniel Jiménez del Fresno (categoría sub23) del Politécnico Soria, Hamza Ardjoun Ouared (relevo mixto) y en categoría absoluta cierra la selección Hugo de Miguel,



