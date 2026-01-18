Ganadores del XXII Cross de San Antón, en Los Llamosos
Francisco Javier Sanz Acebrón y Laura Gallardo han ganado la carrera popular del cross de San Antón, que ha cumplido la vigésimo segunda edición en Los Llamosos.
Cinco atletas sorianos competirán en Campeonato España de Cross
El atleta alcarreño, en su primera participación en esta carrera popular, ha impuesto su ritmo desde el principio para ganar con autoridad en los 5.000 metros de los que constaba la prueba.
Carrera popular Los Llamosos
General absoluta (5.000 metros)
- Francisco Javier Sanz Acebron (master A)…. 19.57
- Luis Díez de la Torre (Master B)………….21.29
- Daniel Cantero Lozano (Master A)………..21.48
- Norberto Fco. Moreno (Master A)
- Josué Pardo (Máster A)
- Daniel Crovetto (Master B)
- Adolfo Marina (Master A)
- Juan Carlos Jiménez (Master A)
- Raúl Mayo (Master A)
- Luis Lafuente (Máster A)
- Félix Sánchez (Master B)
- Miguel Crespo (Master A)
- Guillermo Manrique (Master A)
- Salvador Delgado (Master A)
- Cristian Casillas (Master A)
- Pablo Omeñaca (Senior)
- Óscar Herranz (Máster B)
- Carlos Romo (Master A)
- Laura Gallardo (Master A)
- Óscar Tamerón (Master A)
- Samuel Rodríguez (senior)
- Jorge Pérez (senior)
- Eduardo López (Master A)
- Antonio Pérez (Master A)
- Oscar Prieto (Máster B)
- Simón Valero (Senior)
- Fabían Garzón (Máster A)
- Laura Gómez (senior)
- Fernando Gómez (Senior)
- Jaime GARCÍA (Master B)
General sub 16 femenino (2.000 metros)
- Celia Francés (Ayto. Ágreda)
- Elia García (Sta. Teresa Jesús-Escolapias)
General sub 16 masculino (2.000 metros)
- Adrián Fernández (I.E.S. Antonio Machado)
- Miguel Llorente (IES. Politécnico)
- Luis Recio (IES Virgen del Espino)
General sub 14 femenino (1.400 metros)
- Silvia Omeñaca (Ayto. Ágreda)
- Zaira García (Ayto. Ágreda)
- Martina Soria (IES Castilla)
General sub 14 masculino (1.400 metros)
- Pablo Garijo (IES Castilla)
- Ayman Litim (Ayto Ágreda)
- Alejandro García (Ayto. El Burgo de Osma)
General sub 12 masculino (1.400 metros)
- Jorge Escolar (CEIP Numancia)
- Salah Eddine Litim (Ayto. Ágreda)
- Javier Sotillos (Escolapios)
General sub 12 femenino (1.400 metros)
- Vega Ruiz (Ayto. Ágreda)
- Itziar Barrio (CEIP La Arboleda)
- Emma López (Escolapias)
General sub-10 masculino (800 metros)
- Diego Redondo (Ayto. Ágreda)
- Abel del Río (Ayto. Agreda)
- Asier Sangüesa (CEIP Fuente del Rey)
General sub 10 femenino (800 metros)
- Nayet Corral (CEIP Numancia)
- Olivia Rodrigo (Santa Teresa de Jesús-Escolapias)
- Sofia Crespo (Ayto San Esteban de Gormaz)