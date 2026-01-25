La soriana Elisabeth Giaquinta, bronce por equipos, en sub-18, en Campeonato de España de Cross

Domingo, 25 Enero 2026 09:20

La atleta soriana Elisabeth Giaquinta Hernando ha conseguido la medalla de bronce por equipos en categoría sub-18 en el Campeonato de España de Campo a Través-

El escenario ha sido el circuito de El Pinillo, en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, donde las selecciones de Castilla y León han sumado además otros dos bronces, individual y por equipos, en la categoría sub 16

La atleta soriana ha entrado en vigésimo sexta posición en la categoría sub-18, con un tiempo de 19:46, puntuando para el equipo castellano-leonés.

La primera clasificada ha sido la gallega Paula Fernández, que ha parado el cronómetro en 18.41.

Las atletas sub-18 han recorrido, como sus compañeros de categoría, 4.628 metros.

La prueba no se ha disgregado hasta el comienzo de la tercera vuelta, en el toque de campana, formándose en cabeza un cuarteto que ha circulado compacto durante muchos minutos, compuesto por las valencianas Lluna Villar y Sara Masanet, la catalana Estela Alberola y la gallega Paula Fernández.

El desenlace de la carrera ha sido precioso, con un tirón prolongado de Paula Fernández, que ha jugado perfectamente sus cartas y se ha proclamado campeona de España.

Sara Masanet en segunda posición (fue también segunda el año pasado en sub16) y Lluna Villar, también valenciana, han completado el podio.

Por federaciones autonómicas el triunfo ha sido para la Comunidad Valenciana, con 22 puntos, con las citadas Masanet y Villar y Naia Portolés, Mar Solanes y Paula Mallol.

Madrid, como el año pasado en Getafe, fue segunda, liderada por Sandra Velasco, sumando 28 puntos.

Y bronce para Castilla y León, con 29, con María Olalla, octava, como atleta más destacada.