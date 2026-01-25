Beltrán Flores, sexto sub 20 en Campeonato de España de Campo a Través

Domingo, 25 Enero 2026 17:44

El atleta soriano Beltrán Flores ha conseguido la sexta plaza en el Campeonato de España de Campo a Través, en categoría sub-20.

https://rfealive.es/sch/2026AND65546?session=25-01-2026%201&open=2026AND65546%3AJA5%3AJA5%3A5%3A1

Excelente mañana de cross la que se ha vivido hoy en Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba.

El escenario ha sido el circuito de El Pinillo, en la localidad cordobesa de Almodóvar del Río.

El gran protagonista del campeonato ha sido el barro, omnipresente en el recorrido como nunca, lo que ha otorgado al certamen de este año de un grado de épica y dureza pocas veces vistas.

La carrera masculina sub20, también sobre 5.220 metros, tres vueltas, se ha roto cuando la prueba se encontraba ya avanzada.

Al paso por la campana se han destacado los catalanes Adrià Boyano y Albert Alsina, el madrileño Alejandro Ibáñez y el soriano Beltrán Flores.

Flores ha sido el primero en descolgarse, quedando un trío de cabeza, con Boyano, Alsina e Ibáñez.

Ibáñez ha sido el que ha pegado un tirón para escaparse en solitario a falta de unos 400 metros y ganar el oro

La plata ha sido para el catalán Adrià Boyano y el bronce fue a parar a su compañero Albert Alsina.

La cuarta posición ha sido para el castellano-leonés Álvaro González, la quinta para el gallego Iker Fernández y la sexta para Beltrán Flores.

Flores ha sido sexto, con un tiempo de 17.32, el mismo que el quinto, el gallego Iker Fernández.

El primer clasificado ha cruzado la línea de meta en 17.12

En sub-23, la burgalesa María Vicíosa ha sido la ganadora, en un mano a mano preicoso con Enma Méndez.

Castilla y León ha sido plata por equipos.

En categoría absoluta masculina, sobre 8.741 metros, el burgalés Daniel Arce fue segundo.

Además, la selección de Castilla y León fue medalla de bronce por equipos.