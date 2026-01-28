San Leonardo impulsa presencia de mujeres en carreras de montaña

Miércoles, 28 Enero 2026 09:20

El Club de Montaña Los Pelendones vuelve a lanzar la iniciativa junto a Asaltamontes Female por segundo año consecutivo ya que sigue creyendo en el impulso del deporte femenino y su presencia en las carreras por montaña.

En esta ocasión celebrará su primer cumpleaños, los primeros 365 días que han servido para continuar fomentando el trail entre las femeninas.

Vuelve Women’s on Trail Day, una quedada internacional que se celebra de manera simultánea en 10 países y más de 40 ciudades del mundo y que llega a nuestra provincia de nuevo.

Tendrá lugar el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en San Leonardo. Será a partgir de las 9:30 horas de la mañana.

La quedada está pensada para que cualquier mujer pueda participar, independientemente de su edad o nivel.

No es una actividad competitiva ni exige experiencia previa: cada una decide si camina o corre, cómo y hasta dónde, con la tranquilidad de hacerlo acompañada.

El objetivo es crear un espacio donde encontrarse, moverse y disfrutar del entorno natural juntas. Un encuentro sencillo, sin presiones, que puede convertirse en el inicio de una comunidad local de mujeres que se apoyan y crecen juntas a través del deporte.

Es necesario acudir con ropa y calzado adecuados para la práctica de trail running y/o senderismo y en función de la meteorología.

Al finalizar se compariirá un avituallamiento para recuperar energía y seguir conectando.

Inscripción: https://surl.li/weahzt