San Esteban de Gormaz acoge el domingo el Campeonato provincial escolar de cross

Viernes, 30 Enero 2026 07:41

El deporte volverá a tomar este próximo domingo, 1 de febrero, San Esteban de Gormaz, con la celebración de la cuarta jornada de campo a través del Campeonato provincial escolar.

El próximo domingo se celebrará el Cross de San Esteban de Gormaz.

Este cross constituye la cuarta prueba del circuito provincial de campo a través organizado por la Diputación Provincial de Soria siendo una prueba puntuable para el Campeonato Provincial Escolar.

Las pruebas comenzarán, en el paraje del Molino, a las 11:15 horas en las categorías de Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y popular.



Será, sin duda, una mañana para disfrutar del atletismo base, el esfuerzo, la convivencia y el mejor ambiente deportivo al aire libre

Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis, de los cuales puntuarán los cuatro que consigan mejores puestos.

Únicamente habrá competición por equipos para las categorías infantil y cadete, categorías que, previsiblemente, tienen acceso a la Fase Regional de Centros.

Para el resto de las categorías la participación será individual.

No obstante, y dentro de las categorías infantil y cadete, cuando un centro escolar no tenga posibilidad de completar un equipo mínimo de cuatro atletas, podrá participar con los atletas que disponga, aunque no tendrá opción a la clasificación por equipos.

Categorías, distancias y horarios de las pruebas

11.15 POPULAR 2010 y anteriores 5000

11:15 SUB-16 Cadete Femenino 2011 – 2012 3000

11:15 SUB-16 Cadete Masculino 2011 – 2012 3000

11:15 SUB-14 Infantil Masculino 2013 – 2014 2000

12:00 SUB-14 Infantil Femenino 2013 – 2014 2000

12:00 SUB-12 Alevín Femenino 2015 – 2016 1500

12:15 SUB-12 Alevín Masculino 2015 – 2016 1500

12:25 SUB-10 Benjamín Femenino 2017 – 2018 1000

12:35 SUB-10 Benjamín Masculino 2017 – 2018 1000

12:45 SUB 8 PEQUES FEMENINO 2019 – 2020 400

12:55 SUB 8 PEQUES MASCULINO 2019 – 2020 400 13:05