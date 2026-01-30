San Esteban de Gormaz acoge el domingo el Campeonato provincial escolar de cross
El deporte volverá a tomar este próximo domingo, 1 de febrero, San Esteban de Gormaz, con la celebración de la cuarta jornada de campo a través del Campeonato provincial escolar.
El próximo domingo se celebrará el Cross de San Esteban de Gormaz.
Este cross constituye la cuarta prueba del circuito provincial de campo a través organizado por la Diputación Provincial de Soria siendo una prueba puntuable para el Campeonato Provincial Escolar.
Las pruebas comenzarán, en el paraje del Molino, a las 11:15 horas en las categorías de Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y popular.
Será, sin duda, una mañana para disfrutar del atletismo base, el esfuerzo, la convivencia y el mejor ambiente deportivo al aire libre
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de cuatro atletas y un máximo de seis, de los cuales puntuarán los cuatro que consigan mejores puestos.
Únicamente habrá competición por equipos para las categorías infantil y cadete, categorías que, previsiblemente, tienen acceso a la Fase Regional de Centros.
Para el resto de las categorías la participación será individual.
No obstante, y dentro de las categorías infantil y cadete, cuando un centro escolar no tenga posibilidad de completar un equipo mínimo de cuatro atletas, podrá participar con los atletas que disponga, aunque no tendrá opción a la clasificación por equipos.
Categorías, distancias y horarios de las pruebas
11.15 POPULAR 2010 y anteriores 5000
11:15 SUB-16 Cadete Femenino 2011 – 2012 3000
11:15 SUB-16 Cadete Masculino 2011 – 2012 3000
11:15 SUB-14 Infantil Masculino 2013 – 2014 2000
12:00 SUB-14 Infantil Femenino 2013 – 2014 2000
12:00 SUB-12 Alevín Femenino 2015 – 2016 1500
12:15 SUB-12 Alevín Masculino 2015 – 2016 1500
12:25 SUB-10 Benjamín Femenino 2017 – 2018 1000
12:35 SUB-10 Benjamín Masculino 2017 – 2018 1000
12:45 SUB 8 PEQUES FEMENINO 2019 – 2020 400
12:55 SUB 8 PEQUES MASCULINO 2019 – 2020 400 13:05