La Policía detiene "in fraganti" a hombre que estaba robando en bar de Soria

Martes, 17 Febrero 2026 12:55

La Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria ha detenido en la noche del pasado 16 de febrero a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en un establecimiento hostelero de la capital soriana.

Sobre las 1:00 horas se recibió en el CIMACC 091 una comunicación por parte de la empresa de seguridad contratada donde alertaban de que a través de sus cámaras de video vigilancia habían detectado a un intruso en su interior.

Gracias a la rápida respuesta policial se logró interceptar, en las inmediaciones de dicho establecimiento hostelero, a un varón agazapado que todavía tenía en su poder la caja registradora abierta que contenía el dinero sustraído, procediéndose a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Los agentes pudieron comprobar que la puerta del bar había sido forzada, localizándose también un reguero de monedas desde su interior hasta el lugar donde se encontraba escondido el autor del robo.

Una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria en funciones de Guardia.