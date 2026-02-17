La Subdelegación remite modelos oficiales para evaluar daños provocados por borrasca Marta

Martes, 17 Febrero 2026 10:51

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha remitido este martes a los ayuntamientos afectados y a la Diputación Provincial los modelos oficiales para la evaluación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial tras el episodio de la borrasca Marta y sucesivas, puesto que se considera que esta sigue activa.

La borrasca Marta ha provocado inundaciones en buena parte de la ribera del Duero y sus pueblos, debido al desembalse en la Cuerda del Pozo.

El envío abre ahora la fase de recopilación técnica que permitirá a las entidades locales trasladar una valoración homogénea de los daños y facilitar la tramitación ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El marco aplicable parte de la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (ZAGEPC) aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2026 para emergencias ocurridas entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

En el anexo de episodios figura de forma expresa el fenómeno meteorológico adverso “Borrasca Marta”, con fecha 7 de febrero de 2026 y estado ACTIVO. En Castilla y León, ese episodio consta para Ávila, Salamanca, Soria y Zamora.

En el caso de Soria, el ámbito recogido en el anexo es provincial.

La Subdelegación ha recordado en un comunicado que las solicitudes deben vincular cada daño a uno de los episodios incluidos en el anexo oficial.

Los daños posteriores al 9 de febrero no entran de forma automática en este expediente y requerirán, en su caso, el instrumento jurídico que corresponda.

La documentación que deberán completar las entidades locales incluye la Ficha 1 de relación de daños por provincia, el archivo Excel asociado a esa ficha, la Ficha 2 de memoria justificativa por actuación y el informe de vinculación.

El formato de remisión exige un único archivo comprimido por provincia.

Además, cada municipio deberá agrupar sus fichas 2 en un único PDF con el nombre del término municipal. El plazo oficial de entrega finaliza a las 15:00 horas del 6 de marzo de 2026.

La Subdelegación prestará apoyo técnico durante todo el proceso para resolver dudas sobre la identificación del episodio, la descripción de la infraestructura afectada y la correcta estimación económica de cada actuación de reparación o restitució