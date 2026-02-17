Píldora informativa online en FOES sobre cómo responder al mandamiento de embargo

Martes, 17 Febrero 2026 08:51

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en colaboración con la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Soria ha organizado para este miércoles 18 de febrero a las 13:00 horas una píldora informativa de 20 minutos de duración que lleva por título “Respuesta al mandamiento de embargo dirigido a persona o entidad pagadora”.

La sesión que se desarrollará de forma online será impartida por César Rubio Soria, Subdirector Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, y tiene como objetivo abordar de forma clara y práctica cómo deben actuar las personas o entidades pagadoras que hayan recibido una notificación y mandamiento de embargo por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

En concreto, la jornada está dirigida a empresas, asesorías, gestorías y trabajadores autónomos que, en el ejercicio de su actividad, deban realizar pagos a un deudor de la Seguridad Social y se encuentren con la obligación legal de atender un requerimiento de embargo.

Durante la sesión se explicarán los pasos a seguir para dar respuesta correcta a la notificación, los plazos establecidos, las posibles responsabilidades derivadas del incumplimiento y los canales habilitados para su tramitación.

El conocimiento adecuado del procedimiento resulta fundamental para las empresas y autónomos, ya que la recepción de un mandamiento de embargo implica obligaciones legales directas para el pagador. Una actuación incorrecta, la falta de respuesta o el incumplimiento de los plazos pueden conllevar responsabilidades económicas adicionales.

Esta píldora informativa permitirá:

Comprender el alcance jurídico del mandamiento de embargo.

Saber cómo comunicar correctamente la información requerida.

Evitar errores administrativos que puedan generar sanciones o derivaciones de responsabilidad.

Resolver dudas frecuentes sobre la gestión práctica de estos procedimientos.

Para participar en esta sesión informativa online es imprescindible realizar inscripción previa en la web de FOES (www.foes.es).