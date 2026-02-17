En Común se compromete con UNICEF a situar la infancia en centro de la agenda política

La coalición En Común (IU–Sumar–Verdes Equo) ha abordado con la coordinadora de UNICEF en Castilla y León, Rocío Gutiérrez, las principales demandas en materia de infancia y adolescencia en la comunidad autónoma y se ha comprometido a trasladar medidas para la protección de la infancia y la adolescencia a las instituciones.

“La Comunidad debería contar con un diagnóstico oficial y riguroso de la situación de la infancia que permita identificar necesidades y establecer un plan de acción dotado presupuestariamente, como ya ocurre en otras comunidades autónomas”, ha denunciado Gutiérrez.

Durante el encuentro, UNICEF ha trasladado una batería de propuestas que consideran imprescindibles para garantizar los derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en Castilla y León.

Entre las prioridades señaladas destaca la actualización de la Ley de Infancia y Adolescencia de Castilla y León y la urgente elaboración de un Plan Autonómico de Infancia y Adolescencia, inexistente hasta la fecha en la comunidad.

La agencia ha compartido con las organizaciones una serie de políticas en favor de la infancia, como la generación de un puesto de Coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.

“En los centros muchas veces se dan situaciones que no se pueden abordar desde otros lugares”, ha reivindicado Marina Sáenz, candidata segunda de la coalición por el Movimiento Sumar. La representante ha defendido la necesidad de una política de protección para las infancias trans.

UNICEF ha señalado como uno de los aspectos más preocupantes el incremento de la pobreza infantil en la comunidad.

La tasa ha aumentado, según la organización, de un 24,9 por ciento, a un 30 por ciento en poco más de diez años.

La organización ha demandado a las organizaciones la creación de políticas y presupuestos asociados que puedan dar solución a estas problemáticas que, según la agencia, hasta el momento son fundamentalmente recogidas y abordadas por el tercer sector.

Las organizaciones han compartido también una preocupación por la disminución de fondos y legitimidad del tercer sector, motivado por los discursos de odio y el avance de la extrema derecha.

“UNICEF siempre ha tenido la capacidad de unificar, porque el tema de la infancia era consenso, y ahora hemos perdido esa capacidad”, ha lamentado Gutiérrez.

Desde la coalición En Común se ha reiterado el compromiso de situar la infancia y la adolescencia como eje prioritario de la acción política.

Las organizaciones han recogido las demandas trasladadas por UNICEF Castilla y León y se han comprometido a impulsar iniciativas parlamentarias y presupuestarias que garanticen derechos, recursos y participación real para niños, niñas y adolescentes en la comunidad.