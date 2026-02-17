Románico Sin Techo plantea propuestas para frenar abandono del patrimonio cultural de la provincia

Martes, 17 Febrero 2026 10:58

Soria ¡Ya! se ha reunido este lunes con la Asociación Románico Sin Techo para analizar la situación del patrimonio cultural de la provincia y conocer de primera mano las propuestas del colectivo en defensa del patrimonio.

En el encuentro han participado Ángel Ceña, número uno de la lista de Soria ¡YA!, y Rosalía Peña, coordinadora de la formación, junto al profesor Luis Pastor y otros miembros de la asociación.

Durante la reunión, el colectivo ha expuesto casos concretos que evidencian el deterioro del patrimonio en distintos puntos de la provincia.

Entre ellos, las iglesias góticas de Aldealcardo y La Cuesta, en Tierras Altas, esta última con valiosas pinturas murales en grave riesgo; la ermita de la Virgen del Monte o de Seces, en Sarnago; el despoblado de Boillos; o iglesias e inmuebles en riesgo de desaparecer en enclaves como Cabreriza, Castellanos, La Pedriza o Tartajo, entre otros.

Románico Sin Techo ha insistido en que estos ejemplos no son excepciones, sino la muestra de una falta de planificación estructurada para la conservación del patrimonio rural, en muchos casos vinculado al Obispado de Osma-Soria, pero también a ayuntamientos, a la Junta de Castilla y León o a otros grandes propietarios como ADIF.

Entre las propuestas planteadas destaca la elaboración de un Plan Director de todo el patrimonio rural de la provincia, que abarque tanto el patrimonio eclesiástico como el civil y ferroviario: iglesias y ermitas, pero también escuelas, lavaderos, fraguas, palomares y otras construcciones tradicionales.

Este plan, elaborado por profesionales, debería definir con claridad qué actuaciones corresponden en cada inmueble.

El colectivo ha defendido igualmente la necesidad de realizar un auténtico «triaje» del patrimonio soriano, es decir, conocer con precisión el estado de cada edificio y establecer prioridades de intervención para evitar pérdidas irreversibles.

Otro de los aspectos abordados ha sido la ausencia de una estrategia real de puesta en valor de los recursos culturales. Se ha señalado la falta de itinerarios turísticos estructurados más allá del entorno de la capital, y han puesto como ejemplo enclaves como Tiermes, cuyo yacimiento permanece accesible pero sin suficiente interpretación, así como la escasa promoción coordinada de zonas como Tiermes, Ambrona o el conjunto de Tierras Altas.

Asimismo, se ha puesto de relieve la falta de coordinación entre administraciones y con grandes tenedores de patrimonio.

La asociación ha trasladado a Ceña la necesidad de mejorar la interlocución con el Obispado de Osma-Soria y de abordar también la situación de inmuebles vinculados a ADIF que permanecen abandonados.

Soria ¡Ya! coincide con el diagnóstico expuesto por Románico Sin Techo y asume sus propuestas como propias.

La protección y conservación del patrimonio cultural y etnográfico de los pueblos de Soria ha sido uno de los ejes de actuación de la formación durante su primera legislatura en las Cortes, donde ha defendido iniciativas orientadas a preservar la identidad y la memoria del territorio.

En este sentido, para Soria ¡Ya! la conservación del patrimonio y la lucha contra la despoblación son cuestiones inseparables.

"Mantener en pie iglesias, ermitas, edificios históricos y construcciones tradicionales no es una cuestión secundaria, es preservar el alma de los pueblos y una oportunidad real de desarrollo si se planifica con rigor y visión de conjunto" señalan desde la plataforma.

El PP con FOES Y AECC

Los candidatos del Partido Popular por Soria a las Cortes regionales, Rocío Lucas y José Damían Ferrero, acompañados del presidente popular, Benito Serrano, mantuvieron ayer una reunión de trabajo con los responsables de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) para compartir análisis sobre la situación económica provincial y las prioridades del tejido empresarial: detectar oportunidades, impulsar actividad y fortalecer la colaboración.

El Partido Popular comparte la exigencia de que las ayudas al funcionamiento aprobadas por la UE deben aplicarse al 100% y de forma real, no quedarse en anuncios. Empresas y autónomos necesitan ventajas competitivas para invertir, crecer y crear empleo en la provincia.

Posteriormente, acompañados de la diputada provincial de Servicios Sociales, Laura Prieto, se mantuvo otra reunión con el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Soria y miembros de su Junta Directiva para tratar temas de interés con vista a la definición del programa electoral.

Desde la Asociación han mostrado su satisfacción por el funcionamiento del servicio de Radioterapia y han pedido mantener los niveles de satisfacción del servicio por parte de los usuarios, que desde su puesta en funcionamiento, han valorado el mismo por encima de 9.

De la misma manera han pedido mantener la línea abierta de comunicación y colaboración con la Consejeria de Sanidad.