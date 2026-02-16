El Ateneo Republicano de Vallekas proyecta en Madrid documental “El ADN de la Memoria"

Lunes, 16 Febrero 2026 08:28

La Asociación Cultural El Ateneo Republicano de Vallekas organiza un pase del documental “El ADN de la Memoria” dentro de su programa de actividades del mes de febrero.

La proyección tendrá lugar el próximo 20 de febrero a las 19:30 horas, en la sede del Ateneo, situada en Madrid, en la calle Arroyo del Olivar, 79.

Al finalizar el pase del documental, los asistentes podrán participar en una charla coloquio con la asistencia de integrantes de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad.

El tema principal del documental “El ADN de la Memoria” es la herencia del duelo y cómo las desapariciones forzadas y la violencia ejercida durante el golpe de estado, la posterior guerra civil que éste desencadenó y la dictadura puede generar un trauma en las víctimas y sus familias, que ha sido heredado por las siguientes generaciones y que a día de hoy todavía no ha podido ser sanado.

A través de este hilo conductor se transmiten las historias de sorianos y sorianas que sufrieron la represión y las consecuencias que tuvieron que vivir sus familias, con especial atención a la represión ejercida específicamente contra las mujeres.

Este documental es la culminación de 18 años de investigación y trabajo de Recuerdo y Dignidad.

En él se conocen historias sobre los hechos acaecidos en Soria, una zona alejada del frente de guerra.

La mayor parte de los testimonios provienen de familias de víctimas y supervivientes sorianas, como ejemplo de cientos de miles de historias similares ocurridas en toda España y en otros países.

Además, participan personalidades reconocidas a nivel internacional por su labor en defensa de los derechos humanos, por lo que también se aborda la situación jurídica y moral del estado español con respecto a su pasado.

La labor que realiza Recuerdo y Dignidad, una asociación civil sin ánimo de lucro, compuesta mayoritariamente por personas voluntarias, también se incluye.

Se muestran numerosas acciones realizadas, desde labores de documentación, investigación para encontrar a víctimas de desapariciones forzadas y exhumaciones, hasta homenajes públicos.

Más información en la web de la asociación: https://recuerdoydignidad.org/pelicula/el-adn-de-la-memoria/

En Aranda de Duero

Durante los dos próximos meses​, En Medio de Abril organiza varias jornadas de memoria histórica en Aranda de Duero y ha invita a participar​ a la asociación memorialista soriana.

Estas jornadas arrancan el 27 de febrero con la presentación de nuestra publicación I Diálogos de la Historia del Movimiento Libertario en Soria donde tenemos el placer de intervenir. A continuación, el 5 de marzo se proyecta el documental Testimonios a las 20:00.

Ambos eventos tienen lugar en el espacio de la Asociacion de Vecinos Allendeduero.

El 7 de marzo realiza una visita guiada a los Campos de Prisioneros de Aranda de Duero y otra el 11 de abril.

​​Es la segunda vez que asistimos a los encuentros organizados por la asociacion arandina. En 2025 presentamos el documental El ADN de la Memoria y este año damos a conocer la obra I Diálogos sobre la Historia del Movimiento Libertario en Soria.

Esta obra colectiva que recoge las ponencias y conclusiones del congreso del mismo nombre, celebrado en mayo de 2024, ha sido editada gracias al convenio suscrito con el Ayuntamiento de Soria, dentro del programa Soria, Ciudad con Memoria y supone una aportación fundamental al conocimiento de la historia social y política de la provincia.

La publicación es el resultado de años de investigación sobre el movimiento libertario en la provincia de Soria.

El anarquismo tuvo una implantación muy relevante en la provincia, especialmente durante los años veinte y treinta del siglo XX, llegando la CNT a convertirse en el sindicato mayoritario y en el principal motor de la actividad obrera.

Esta relevancia explica también la dureza de la represión sufrida tras el golpe de Estado de 1936, durante la guerra y la dictadura franquista, un aspecto central del trabajo de recuperación de la memoria que desarrollamos en la asociación.

La publicación aborda, en primer lugar, el contexto histórico general del primer tercio del siglo XX; continúa con el análisis del anarquismo y la CNT tanto a nivel estatal como en la provincia de Soria; profundiza en el papel de los archivos como herramienta fundamental para la investigación histórica; dedica un espacio específico a las mujeres en el anarquismo y al movimiento Mujeres Libres; analiza la difusión cultural y educativa impulsada por los ateneos libertarios; y concluye con una reflexión sobre la represión franquista contra el movimiento libertario.

En el volumen se recogen los trabajos de especialistas de reconocido prestigio como Enrique Berzal de la Rosa, Julián Vadillo Muñoz, Juan Pablo Calero, Carmelo García Encabo, Miguel Muñoz Rubio, Rosalía Molina Puyalón, Ana Carrera Modrego, Isabel Goig Soler, Dolors Marín Silvestre, Juan Antonio Gómez-Barrera y Carlos Ramos Jacquotot.

La obra se cierra con una ponencia final de síntesis titulada Rescatando la memoria de la Soria libertaria, elaborada por Daniel Hernández Marín, y un epílogo a cargo de Sherezade Benito Menéndez, vicepresidenta de Recuerdo y Dignidad.

El libro cuenta con una distribución gratuita, con el fin de garantizar la máxima difusión posible.

Puede obtenerse en formato físico a través de Recuerdo y Dignidad y en las actividades que organice la entidad, y está disponible también en formato digital a través de la página web www.recuerdoydignidad.org.

A continuación, el 5 de marzo se proyecta el documental “Testimonios” a las 20:00. Ambos eventos tienen lugar en el espacio de la Asociación de Vecinos Allendeduero. El 7 de marzo En Medio de Abril realiza una visita guiada a los Campos de Prisioneros de Aranda de Duero y otra el 11 de abril.

​​