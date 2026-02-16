La Cuerda del Pozo comienza semana al 85 por ciento de su capacidad

Lunes, 16 Febrero 2026 09:20

El embalse de la Cuerda del Pozo comienza la semana al 85,82 por ciento de su capacidad total, según el balance hídrico facilitado por la Confederación Hidrográfica del Duero, tras subir estos últimos días hasta el 95 por ciento.

Contiene actualmente 213,492 hectómetros cúbicos de agua, el 85,82 por ciento de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos.

La semana pasada contenía 218,191 hectómetros cúbicos, el 87,71 por ciento.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 173,398 hectómetros cúbicos de agua, el 69,70 por ciento de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 115,00 metros cúbicos por segundo.

El balance hídrico de la semana ha sido de -4,699 hectómetros cúbicos.

Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 92,70 litros por metro cuadrado.