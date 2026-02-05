Manos Unidas presenta en Soria su campaña contra el hambre

Jueves, 05 Febrero 2026 15:41

El salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia acoge este viernes, 6 de febrero, la presentación de la LXVII Campaña Contra el Hambre de Manos Unidas.

La campaña será presentada por M. Inmaculada Martín de la Hoz, misionera escolapia y comenzará a las 19,00 horas.

La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.

Manos Unidas ha presentado a nivel nacional su campaña número 67, que, bajo el lema “Declara la guerra al hambre”, sitúa el desarrollo y la defensa de los derechos humanos en el centro de la paz mundial: combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad es esencial para construir la paz.

Según el estudio de Manos Unidas “Paz en un mundo en conflicto”, para el 94 por ciento de los españoles, la paz es mucho más que ausencia de guerras y exige justicia social, derechos y dignidad humana.

Actualmente, alrededor de 673 millones de personas en el mundo padecen hambre.

Además, 1100 millones de personas viven en extrema pobreza, de ellos, unos 455 viven en países en guerra o en situación de fragilidad (PNUD, 2024).

Según el Índice Global de la Paz 2025, el mundo no es solo menos pacífico, sino también menos capaz de construir la paz.

Actualmente hay 59 conflictos activos, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial; y el hambre es, a la vez, tanto causa como consecuencia de esos conflictos.

Manos Unidas lleva 67 años trabajando con comunidades profundamente vulnerables a la violencia, sea directa, estructural o cultural.

De esa experiencia histórica surge la visión de la paz de esta organización, que descansa sobre una triple convicción: la paz es un reto universal y urgente que no puede esperar; es una responsabilidad compartida, aunque diferenciada; y es resultado de un desarrollo inclusivo que no deja a nadie en el olvido.U

Un estudio realizado por Manos Unidas, “Paz en un mundo en conflicto. Radiografía de la opinión pública española sobre paz y desarrollo”, pone de manifiesto la urgencia de fortalecer la cultura de paz como base del desarrollo humano para así poder lograr un mundo donde se alcance una paz verdadera.

De acuerdo con este informe, el 93 por ciento de los encuestados considera que estamos muy desinformados sobre los conflictos "olvidados" y el 90 por ciento cree que no interesan ni a medios ni a responsables políticos, un dato clave en un mundo en el que 78 países están involucrados en guerras más allá de sus propias fronteras.

Mientras, el 86 por ciento cree que, para construir la paz, los gobiernos del norte deben invertir más en desarrollo y menos en carreras armamentísticas...

Y sin embargo, según el Índice Global de Paz 2025, la inversión global en mantenimiento y construcción de la paz fue mínima en 2024: apenas 47.200 millones de dólares, solo el 0,52 por ciento del gasto militar, que alcanzó un récord de 2,7 billones.