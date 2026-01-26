Soria ¡Ya! denuncia los mayores riesgos que tiene sufrir un infarto en la provincia i

Soria ¡Ya! ha puesto en marcha una campaña de denuncia y concienciación para visibilizar la desigualdad que sufren los sorianos cuando se enfrentan a un infarto de miocardio. El tiempo, en urgencias, salva vidas.

A través de esta iniciativa, la plataforma explica de forma clara cómo el proceso de atención a una emergencia vital es más lento, más complejo y con mayores riesgos en la provincia de Soria debido a la falta de medios sanitarios.

"La diferencia no está en el diagnóstico ni en la profesionalidad de los sanitarios, sino en los recursos disponibles y en la distancia. En Soria, el tiempo juega en contra desde el primer momento", ha advertido la plataforma.

El proceso se repite de forma sistemática.

Tras la llamada al 112, en muchos casos no hay una UVI móvil disponible en la provincia, ya que existe un único recurso medicalizado que puede encontrarse ocupado a decenas de kilómetros. Cuando esto ocurre, la primera atención se realiza mediante una ambulancia básica, lo que retrasa la atención especializada inicial.

El paciente es trasladado posteriormente al Hospital Santa Bárbara de Soria, que no dispone de Unidad de Hemodinámica, el servicio necesario para abrir de forma inmediata la arteria obstruida mediante catéter y stent.

Ante esta carencia, los profesionales sanitarios se ven obligados a iniciar un tratamiento farmacológico intravenoso para intentar disolver el trombo, una opción que no siempre resulta eficaz.

Cuando este tratamiento falla, se activa un nuevo traslado hasta el hospital de referencia en Burgos, situado a 150 kilómetros.

Este desplazamiento se realiza por carretera, prolongando durante horas la falta de oxígeno en el miocardio. El corazón puede permanecer hasta cinco horas sin recibir el tratamiento definitivo, con el consiguiente riesgo de daño irreversible.

Tratamientos condicionados por la falta de medios

Esta realidad se refleja también en los datos clínicos.

En la provincia de Soria, la fibrinólisis —un tratamiento farmacológico de segunda opción frente a la angioplastia— se utiliza en el 38% de los casos, como consecuencia directa de la ausencia de hemodinámica y de los largos traslados necesarios para acceder a ella.

Esta cifra evidencia que una parte significativa de los pacientes recibe un tratamiento condicionado por la falta de recursos y por la distancia, no por la opción terapéutica más adecuada desde el punto de vista médico.

Con esta campaña, Soria ¡Ya! quiere mostrar de forma clara y comprensible cómo es el proceso real de atención a un infarto en la provincia y por qué, ante una emergencia vital, el lugar de residencia sigue marcando la diferencia.

Exigencias de más medios

Soria ¡YA! ha reclamado una respuesta sanitaria acorde a la gravedad de una emergencia como el infarto, empezando por la necesidad de contar con una segunda Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) que permita una intervención más rápida y evite que toda la provincia dependa de un único recurso que puede encontrarse ocupado en otro servicio.

La plataforma subraya también la importancia de disponer de un helicóptero sanitario plenamente operativo las 24 horas del día, capaz de reducir de forma efectiva los tiempos de traslado a los hospitales de referencia cuando no es posible la atención definitiva en la provincia, así como el establecimiento de áreas adecuadas para su aterrizaje en todas las zonas básicas de salud.

Además, Soria ¡YA! insiste en la necesidad de ampliar el horario de la segunda UVI móvil para que esté operativa las 24 horas del día, 7 días a la semana.Insiste en que todo ello debe ir acompañado de un refuerzo estable de los recursos de emergencias, que garantice atención sanitaria avanzada inmediata ante un infarto y evite que la vida de los pacientes dependa de la disponibilidad puntual de medios.

"Vivir en Soria no puede significar llegar más tarde ni en peores condiciones cuando te juegas la vida. La igualdad sanitaria empieza por los medios", ha subrayado Soria ¡YA!