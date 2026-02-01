Los trabajadores denuncian cierre de piscina municipal, por falta de personal

Domingo, 01 Febrero 2026 15:07

Representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Soria han denunciado hoy el cierre de la piscina Angel Tejedor, durante este fin de semana.

El cierre se ha adelantado a la 13:00 horas de ayer sábado y hoy domingo, coincidiendo con la actividad municipal 'Todos al agua', uno de los momentos de mayor afluencia de familias y menores.

Los usuarios han sido expulsados expulsados de las instalaciones a las 13:00 horas de forma abrupta, según han denuncadio los representantes de los trabajadores en el Ayuntamiento de Soria.

Esta estampa de 'persiana bajada' responde, según han lamentado, a una logística de parches: el operario debe abandonar su puesto a la carrera para cubrir una vacante en el polideportivo San Andrés, dejando forzosamente la piscina Ángel Tejedor desatendida en su hora punta.

La desidia administrativa , la falta de personal y la nefasta gestión desde personal del Ayuntamiento de Soria han vuelto a cruzar la línea roja.

Los cierres, programados de 13:00 a 15:00 horas tanto el sábado 31 de enero como el domingo 1 de febrero, dejan a centenares de usuarios en la calle en pleno invierno.

Todo ello debido por tener que ir un trabajador municipal a otra instalación, para que se pueda mantener abierta.

No se trata de una avería ni de una causa de fuerza mayor; es la consecuencia directa de una planificación deportiva que hace aguas, una falta de personal, relacionada con una RPT, que no fue negociada, en la que existen puestos que llevan años sin cubrirse, y no aumentando otros que son necesarios, para mantener los servicios a la ciudadanía, han señalado los representantes de los trabajadores municipales.



Crónica de un desastre anunciado

Lo que ha ocurrido hoy es el resultado de ignorar las advertencias que el personal de instalaciones ya lanzó en las concentraciones del pasado mes de septiembre.

En aquel momento, la plantilla denunció movilizaciones forzosas derivadas de una reorganización que el concejal de Deportes, Manuel Salvador, calificó cínicamente como una “optimización de recursos”.

Hoy, la realidad desmiente al concejal-

El Comité de Empresa ya advirtió que es imposible dar servicio con el personal actual, mermado por la falta de cobertura de las plazas marcadas en la propia Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Esta situación cuenta con el respaldo del alcalde Carlos Martínez Mínguez, quien mantiene que la gestión “va por la línea adecuada” mientras los ciudadanos encuentran las persianas bajadas.

Mientras el equipo de gobierno se enorgullece de su gestión, son los sorianos quienes pagan las consecuencias de la ineptitud de las concejalías de Deportes y Personal.

Soria no puede aspirar a ser un referente deportivo si ni siquiera es capaz de garantizar que sus piscinas permanezcan abiertas durante el fin de semana.



“Los usuarios de Soria no merecen ser rehenes de una gestión política que prioriza el ahorro sobre el servicio público. Exigimos la cobertura inmediata de las plazas vacantes y una rectificación política. Si los concejales Manuel Salvador y Eder García consideran que dejar a la ciudad sin piscina es ‘optimizar recursos’, es evidente que no están capacitados para gestionar sus respectivas concejalías,



