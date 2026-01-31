Ocho chefs internacionales participan en Soria en VI Concurso internacional Cocinando con Trufa

Sábado, 31 Enero 2026 16:06

Soria se convierte esta próxima semana en el epicentro de la trufa negra. El próximo 7 de febrero acogerá la sexta edición del Concurso Internacional Cocinando con Trufa, en busca del mejor plato con trufa negra de la mano de ocho chefs internacionales que participaran en esta final.

Este concurso contará con la participación de ocho equipos de cocineros, que han pasado por restaurantes estrellas Michelin, de primer nivel internacional, procedentes de ocho países diferentes, como son India, Tailandia, EE.UU, Austria, Brasil, Singapur, España y Portugal, que participa con el chef ganador de la edición Ibérica celebrada en 2025.

Los cocineros participantes por países y los platos con los que concursarán son:

Austria | Carlos Maestre Sánchez | Restaurante Pauli (Viena) | Entre pan caliente y trufa

Brasil | Diego Rafael Lastoria | Restaurante Mi Casa (São Miguel dos Milagres, Alagoas) | Nido de oro. El secreto de la tierra

España | Pelayo Arroyo | Restaurante Terrabuey Maruquesa (Valladolid) | Bajo tierra húmeda

Estados Unidos | Maxwell Ross Smith | Restaurante LeBaron Hills Country Club | Oro negro en el invierno de Nueva Inglaterra

India | Avinnash Vishaal Shyamsunder | Restaurante Farmolor | Sodhi de vieira trufada

Portugal | Diego Duarte | Restaurante The Yeatman Hotel** | De la cosecha a la mesa

Singapur | Lih Guah | Restaurante Journe | Cerdo festivo con trufa negra y buah kelouak (pangium)

Tailandia | Kamares Rithdaychar | Restaurante Sanitwong | Lujo silencioso

Cada uno de los participantes estará apadrinado por un restaurante soriano que incluirá el plato a concurso en su carta para que pueda ser degustado por el público durante el fin de semana del concurso.

La trufa negra es mucho más que un ingrediente en Soria. Es identidad, economía y cultura gastronómica.

La organización del concurso corre a cargo de la Junta de Castilla y León y la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR) y el Ayuntamiento de Soria. A este impulso institucional se suma el papel clave del Instituto Europeo de Micología (EMI), la Asociación de Truficultores de Soria (ATRUSORIA) y la Asociación de Truficultores Europeos (ATE).

Un jurado presidido por Martina Puigvert

El jurado profesional estará presidido por Martina Puigvert Puigdevall, distinguida como Young Chef 2024 por la Guía Michelin y cocinera del restaurante Les Cols (Olot), con dos estrellas Michelin.

Junto a ella, valorarán las propuestas el chef soriano Óscar García Marina (restaurante Baluarte), el fundador de Tapas Revolution Omar Allibhoy, el periodista Jonatan Armengol, la crítica gastronómica Raquel Castillo Charfolet y Michel Tournayre, presidente de la Federación Francesa de Truficultores y de la Asociación de Truficultores Europeos.

El certamen contará también con un jurado popular, integrado por aficionados seleccionados mediante sorteo, reforzando la participación del público.

Restaurantes padrinos y jornadas “Soria & Trufa”

Cada equipo competidor contará con un restaurante soriano padrino que lo acompañará durante el concurso.

Los establecimientos participantes son El Tilo de Vallecas, El Fogón del Salvador, La Cocina del Casino, El Trashumante, La Cepa, La Chistera, La Galiana y La Gastrotasquita.

Los platos del concurso podrán degustarse en estos restaurantes entre el 5 y el 8 de febrero. Además, la experiencia gastronómica se prolongará durante febrero y marzo con las Jornadas Gastronómicas “Soria & Trufa”, organizadas por ASOHTUR.

De este modo, Soria reafirma su posición como destino internacional de la trufa negra, un lugar donde el producto, la alta cocina y el territorio se encuentran cada invierno para celebrar uno de los mayores tesoros gastronómicos de Europa.