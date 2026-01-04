La Junta afianza administración electrónica con más de 1.5000 procedimientos

Domingo, 04 Enero 2026 13:33

La Junta de Castilla y León continúa avanzando en la modernización de los servicios públicos mediante una administración electrónica plenamente implantada, que ha transformado de forma estructural la relación entre la Administración autonómica, la ciudadanía y las empresas.

La apuesta por la digitalización se traduce en una gestión más eficiente, en la simplificación de trámites y en una mejora real de los tiempos de respuesta, según ha resaltado la Junta en un comunicado.

En la actualidad, la Administración autonómica cuenta con más de 1.500 procedimientos administrativos electrónicos, lo que permite realizar trámites de forma íntegramente digital, con mayores garantías, sin desplazamientos y con un acceso más sencillo a los servicios públicos.

El uso de estos canales digitales se ha consolidado de manera sostenida.

Desde el inicio del cómputo, se han registrado electrónicamente más de 27,6 millones de solicitudes, una cifra que refleja la confianza de ciudadanos y empresas en este modelo de gestión.

En el pasado 2025 se han tramitado más de 2,7 millones de solicitudes, en niveles muy similares a los del ejercicio anterior.

La interoperabilidad con otras administraciones públicas se ha convertido en un elemento clave para reducir cargas administrativas.

La Junta de Castilla y León ha realizado más de 46,1 millones de consultas de interoperabilidad, evitando la presentación repetida de documentos y certificados.

Solo en 2025 se han superado los 7,4 millones de consultas, lo que supone un importante ahorro de tiempo y gestiones para la ciudadanía.

Especial relevancia tienen también los servicios de respuesta inmediata, que permiten obtener certificados, licencias o resoluciones en plazos inferiores a 72 horas.

Estos servicios acumulan ya más de 707.000 consultas, con más de 73.000 realizadas en 2025, lo que consolida un modelo de atención más ágil y eficaz.

La digitalización de la gestión documental refuerza este proceso.

La Junta custodia actualmente más de 85,3 millones de documentos electrónicos, garantizando su seguridad, conservación y trazabilidad.

En 2025 se han incorporado más de 11,7 millones de documentos, manteniendo un volumen muy similar al del año anterior y confirmando la plena integración del expediente electrónico.

Estos datos reflejan el avance sostenido de la Junta de Castilla y León hacia una administración moderna, eficiente y orientada a resultados, que sitúa al ciudadano en el centro de la gestión pública y refuerza la calidad de los servicios que se prestan desde la Comunidad.