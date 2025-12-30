Los infantiles del Río Duero Sporting, subcampeones en la Copa de España

Martes, 30 Diciembre 2025 19:43

Los infantiles del Río Duero Sporting han perdido por 2-1 (13-25, 25-19 y 15-9) contra el Conqueridor de Valencia en la final de la Copa de España que este martes se ha clausurado en Valladolid y en la que los alevines del Sporting Río Duero acariciaron el podio, aunque cayeron en la final de consolación por 2-1 (13-25, 32-30 y 15-13) contra el mismo rival.

Tampoco pudieron ganar una medalla las infantiles del Hospital Latorre Sporting, que fueron superadas en el duelo por el tercer puesto por el Sant Cugat de Barcelona, por 2-0 (25-12 y 25-10). Completaban la expedición de la entidad presidida por César Gonzalo las alevines del Sporting Santo Domingo A -que terminaron en la novena plaza- y las benjamines, quienes concluyeron en la trigesimosegunda posición en Alevín Femenino 2.

La medalla de plata de los infantiles es la primera que logra el voleibol soriano desde que, a raíz del acuerdo suscrito el pasado verano entre ambas entidades, el Río Duero y el Sporting Santo Domingo gestionan de forma conjunta sus canteras masculinas. Los 22 jugadores nacidos en 2012 y 2013 con los que contaban ambos clubes quedaron divididos en dos equipos: el A (Río Duero Sporting), al que entrena Ismael de Miguel, y el B (Sporting Río Duero), que cuenta con Sergio Corredor como técnico.

Del nuevo subcampeón de la Copa de España forman parte seis jugadores que ya se habían proclamado campeones de España con el Sporting y que habían subido al podio al menos en una ocasión en la Copa de España (el Sporting alevín ganó el bronce en 2023 y el oro en 2024).

Faltó muy poco para que se colgaran el bronce los alevines del Sporting Río Duero, a los que la victoria de este martes ante el Fútbol Club Barcelona (2-0) les permitió clasificarse para una final de consolación que parecían tener encarrilada.

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting nada pudieron hacer ante la superioridad del Sant Cugat.

Dos triunfos en la última jornada consiguieron las alevines del Sporting Santo Domingo A (2-1 frente al Voley Playa Madrid y 2-0 contra el Voleibol Ancares UVa de Valladolid).

Las benjamines no pudieron eludir la última plaza en la clasificación final de Alevín Femenino 2 porque perdieron este martes por 2-1 ante el Grupo Egido Pinto 2 de Madrid. El Sporting Santo Domingo había ganado dos medallas en la Copa de España en 2024, tres en 2023 y una más en 2022.